Access-Points mit zwei oder mehr Stabantennen hat jeder schon einmal registriert. Sie hängen kurz unter der Decke in Fluren, stehen in Büros oder befinden sich im Umfeld produktionstechnischer Einrichtungen (Bild?1). Die Mimo-Technik ist bereits in verschiedenen Bereichen der Kommunikationstechnik erfolgreich im Einsatz. Worauf basiert das Übertragungsverfahren? Warum setzt man diese Mehr-Antennen-Technik ein?

Das Konzept der Funkübertragung

Grundsätzlich sollen die Signale einer Quelle zu einer Senke übertragen werden. Dieses erfordert stets einen Sender, einen Übertragungskanal und einen Empfänger. Handelt es sich um eine Funkübertragung, dann erfolgt die Verbindung von der Sendeseite zur Empfangsseite mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, wobei die Luft als Übertragungsmedium dient. Es gilt deshalb folgende Struktur (Bild?2):

Quelle - Funksender - Sendeantenne - Übertragungskanal (Luftraum) - Empfangsantenne - Funkempfänger - Senke

Aus dem Bild erkennt man die Wirkungsrichtung der Übertragung.

Es sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass der Übertragungskanal meist nur als Kanal (channel) bezeichnet wird.

Der Sender (Transmitter, TX) setzt die zu übertragenden elektrischen Informationen der Quelle in ein moduliertes, hochfrequentes Signal um. Die Sendeantenne bewirkt dann die Abstrahlung als elektromagnetische Wellen in den umgebenden Raum. Im Gegensatz zur geführten Übertragung bei Leitungsverbindungen handelt es sich hier um eine ungeführte Übertragung durch die Luft als Übertragungsmedium. Aus dem auf diese Weise hervorgerufenen elektromagnetischen Feld koppelt die Empfangsantenne hochfrequente Energie aus und leitet diese an den Empfänger (Receiver, RX). Dieser gewinnt durch Selektion und Demodulation die ursprünglichen elektrischen Informationen der Quelle wieder zurück und stellt sie der Senke zur Verfügung.

Bei jeder Funkübertragung benötigt man funktionsbedingt Antennen. Nur sie ermöglichen die Umsetzung hochfrequenter elektrischer Signale in elektromagnetische Wellen und umgekehrt. Es kann sich entweder um Stabantennen (= Monopole) handeln oder um unterschiedliche Bauformen von Dipolen. Während Stabantennen in der horizontalen Ebene als Strahlungsdiagramm einen Kreis aufweisen, ergibt sich bei einfachen Dipolen die Struktur einer Acht (Bild?3).

Der Zusammenhang von Übertragungskanal und Bandbreite

Der Übertragungskanal weist wie bei jedem echten Kanal bestimmte technische Spezifikationen auf. Eine wesentliche Kenngröße ist die Bandbreite (bandwidth) B, weil von ihr die Übertragungskapazität unmittelbar abhängt. Die Angabe erfolgt in kHz, MHz oder GHz.

Das Ziel jeder Funkübertragung ist es, pro Hertz (Hz) Bandbreite eine möglichst hohe Datenübertragungsgeschwindigkeit zu erreichen. Diese wird in bit pro Sekunde (bit/s) angegeben und bei dem Bezug auf 1?Hz Bandbreite als spektrale Effizienz C oder auch Bandbreitenausnutzung bezeichnet, für die deshalb als Einheit (bit/s)/Hz gilt. Vom US-amerikanischen Ingenieur Martin Cooper stammt »Cooper's Law« über die spektrale Effizienz. Die realen Werte für die spektrale Effizienz liegen zwischen 1?(bit/s)/Hz und 14?(bit/s)/Hz. Sie hängen unmittelbar von den eingesetzten Übertragungs- und Modulationsverfahren ab. Die theoretisch nutzbaren Datenraten eines Kanals ergeben sich aus dem Wert der spektralen Effizienz und der verfügbaren Bandbreite.

Hier ein Beispiel:

In einem 8?MHz breiten TV-Kanal soll ein Signal mit einer spektralen Effizienz von 4?(bit/s)/Hz übertragen werden. Es ergibt sich folgende Datenrate:

C · BKanal = BÜbertragung =?4(bit/s)/Hz · 8MHz = 32Mbit/s

Einfluss von Modulationsverfahren

Bei der Übertragung und Modulation hat insbesondere das Mehr-Träger-Verfahren OFDM (orthogonal frequency division multiplex) eine Bedeutung. Hierbei gibt es in einem Kanal mehrere Trägersignale, wobei jedes einzeln moduliert wird, und zwar durch Phasenumtastung PSK (phase shift keying) oder Quadratur-Amplitudenmodulation QAM (Bild?4) (siehe auch Info-Kasten: Fachbeiträge zum Thema).

Die Zahl der bei einer PSK oder QAM unterscheidbaren Zustände (einzelne Amplituden und ihre Phasenwinkel) gibt man durch ihren Zahlenwert vor der Kurzbezeichnung PSK bzw. QAM an. So sind bei der 4-PSK nur vier unterscheidbare Zustände möglich, im Falle der 256-QAM steigt dieser Wert auf 256. In der Praxis kommt bereits auch 4096-QAM zum Einsatz, bei der 4096 unterscheidbare Zustände gegeben sind. Diese derzeit höchste Wertigkeit bezeichnet man auch als »4k-QAM«.

Die Lage der einzelnen Zustände lässt sich messtechnisch in einem Konstellationsdiagramm grafisch veranschaulichen (Bild?5). Scharfe rote Punkte kennzeichnen ein hochwertiges Übertragungssignal. Blau-grün-gelbe »Wolken« deuten dagegen auf ein schlechtes, also bitfehlerbehaftetes Signal hin.

Vorstehende Ausführungen zeigen, dass die mögliche Übertragungsdatenrate eines Kanals unmittelbar von seiner Bandbreite B und der Wertigkeit des Modulationsverfahrens abhängt. Die Datenrate steigt, wenn die Bandbreite zunimmt und/oder eine höherwertigere Modulation zum Einsatz kommt. Bei Reduzierung dieser Kenngrößen sinkt die Datenrate entsprechend.

Das Prinzip der Mehr-Antennen-Systeme

Bei einer üblichen Funkverbindung stellt der Übertragungskanal die Verbindung zwischen einer Sendeantenne und einer Empfangsantenne dar. Setzt man nun auf der Sendeseite und/oder Empfangsseite jeweils zwei oder mehr Antennen gleichzeitig ein, dann liegt der Übergang vom Einfach(single)-Antennensystem zum Mehrfach(multiple)-Antennensystem vor. Dieses Konzept ermöglicht die Änderung des Strahlungsdiagramms auf ...

