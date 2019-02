P.I. Works, der führende Anbieter automatisierter Lösungen für die Planung, Verwaltung und Optimierung von Netzwerken, hat die erfolgreiche Einrichtung seiner automatisierten mMIMO (Massive MIMO)-Verwaltungslösung im Mobilfunknetz von Turkcell bekannt gegeben. Das Projekt ist eine Erweiterung des zentralisierten SON (Self Organizing Networks)-Vertrags mit Turkcell und stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Verdichtung des Mobilfunknetzes von Turkcell und seinem Übergangs auf 5G dar.

P.I. Works ist seit Jahren ein Netzautomatisierungspartner von Turkcell. P.I. Works und Turkcell haben das weltweit hinsichtlich der Anzahl der implementierten Module größte Centralized SON-Projekt erfolgreich abgeschlossen. Das Projekt wurde auf der "Self-Organizing Networks World" mit einem Preis ausgezeichnet.

Jetzt haben die beiden Unternehmen einen wichtige Schritt unternommen, der die Netzverdichtungsanstrengungen von Turkcell beschleunigt und die Bereitstellung extrem hohen Übertragungsgeschwindigkeiten in städtischen Gebieten mit der leistungsstarken 4.5G-Infrastruktur von Turkcell sicherstellt. Im Rahmen des Projekts wurde die Centralized SON-Lösung von P.I. Works zur Automatisierung des LTE-FDD (nicht-mMIMO)- und LTE-TDD (mMIMO)-Netzes verwendet. Während Stoßzeiten wurde bei Bedarf an zusätzlicher Kapazität der Verkehr von LTE-FDD-Zellen auf LTE-TDD mMIMO-Zellen mit hoher Kapazität umgelegt. Die automatisierten Maßnahmen zum Belastungsausgleich fertigten ca. 50% mehr gleichzeitige Nutzer und Datenvolumen an Hotspot-Stellen in Stoßzeiten ab.

Gediz Sezgin, CTO von Turkcell, kommentierte: "Wir haben intensiv an einer Verbesserung der Netzkapazität und des Gesamt-Nutzererlebnisses im Rahmen der Vorbereitungen für 5G gearbeitet. Die Automatisierung der mMIMO-Systeme von Turkcell ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu diesem Ziel. Ich danke den Teams von Turkcell und P.I. Works für ihre Anstrengungen. Ausgestattet mit solchen Automatisierungskompetenzen können wir ein einzigartiges Kundenerlebnis bereitstellen und die Qualität der digitalen Dienste von Turkcell verbessern."

Basar Akpinar, CEO und Mitgründer von P.I. Works, kommentierte: "P.I. Works engagiert sich dafür, die Verwaltung von Mobilfunknetzen in Richtung "Zero touch"-Netzbetrieb weiterzuentwickeln. Dies ist für die Ermöglichung verschiedener 5G-Anwendungsfälle wichtig. Wir haben mit Turkcell bei der Automatisierung ihres Netzbetriebs auf allen Ebenen eng zusammengearbeitet. Als bewährter Partner werden wir auch weiterhin hochmoderne, KI-assistierte Netzautomatisierungslösungen bereitstellen, die die Umstellung von Turkcell auf 5G beschleunigen können."

