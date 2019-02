Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Donnerstag ist es am deutschen Aktienmarkt nach unten gegangen. Der entscheidende Impuls kam am Nachmittag aus den USA, dort überraschte der Konsum im Dezember negativ. In Folge nehmen die Volkswirte ihre Prognosen für das US-Wirtschaftswachstum im vierten Quartal 2018 bereits nach unten. Enttäuschende Daten gab es am Morgen auch aus Deutschland, hier ist die Wirtschaft im vierten Quartal 2018 gegenüber dem Vorquartal entgegen den Erwartungen nicht gewachsen. Ansonsten sorgten Unternehmensnachrichten dafür, dass keine Langeweile aufkam. Der DAX schloss 0,7 Prozent tiefer bei 11.090 Punkten.

Der Börsenbetreiber wird beim Ausblick etwas vorsichtiger

Für die Aktie der Deutschen Börse ging es um 3,2 Prozent nach unten. Die Analysten der LBBW attestierten den Eschbornern sehr gute Zahlen im vergangenen Jahr. Der Ausblick für 2019 sei dagegen im Vergleich zu 2018 vorsichtig. Bayer schlossen schwächer mit einem Minus von 4 Prozent. Bei Thyssenkrupp sorgen sich die Anleger, ob das Unternehmen nach dem ersten Geschäftsquartal bereits bald wieder seine Jahresziele einkassieren muss. Die Aktie verlor 2,9 Prozent. Für die Aktie von Wirecard ging es um 5,5 Prozent nach oben, hier mehren sich Hinweise, dass es sich bei den Vorhaltungen in der "FT" um eine gezielte Marktmanipulation gehandelt hat.

Airbus mit guten Zahlen und Aus für A380

Sehr gut kamen die Zahlen von Airbus an. Laut den Analysten von Jefferies dürfte das Ende des A380 helfen, die Lage bei Airbus zu entspannen. Die Airbus-Aktie hob um 3,3 Prozent ab. Die Commerzbank hat laut Independent Research den Marktkonsens übertroffen, insgesamt seien die Quartalszahlen solide. Die Bank zahlt erstmals seit drei Jahren wieder eine Dividende. Der Kurs zog um 1,5 Prozent an.

Als sehr stark wurden die Zahlen von Gerresheimer bezeichnet, die Aktie sprang um 9,6 Prozent nach oben. Puma gaben nach der Zahlenvorlage um 6,4 Prozent nach. Umsatz und Gewinn für das abgelaufene Jahr lägen grob im erwarteten Rahmen, der Ausblick sei aber etwas schwächer, hieß es.

Im SDAX legten Bilfinger um 7,5 Prozent zu. Für das laufende Jahr peilt das Unternehmen weiteres organisches Auftrags- und Umsatzwachstum an. Borussia Dortmund verloren das Hinspiel in der lukrativen Champions League gegen Tottenham, die Aktie fiel um 6,5 Prozent.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 86,0 (Vortag: 71,9 ) Millionen Aktien im Wert von rund 3,49 (Vortag: 2,93) Milliarden Euro. Es gab 9 Kursgewinner und 21 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.089,79 -0,69% +5,03% DAX-Future 11.107,50 -0,59% +5,06% XDAX 11.111,92 -0,60% +5,02% MDAX 23.929,42 +0,35% +10,85% TecDAX 2.564,02 +0,60% +4,65% SDAX 10.623,99 +0,11% +11,72% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 166,47 31 ===

