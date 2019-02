IDEMIA, der Weltmarktführer im Bereich Augmented Identity, hat für den Barcelona Mobile World Congress 2019, die weltweit größte Messe der Mobilfunkbranche, ein unvergleichliches Erlebnis geschaffen

Haben Sie schon mal davon geträumt, zu einem Live-Konzert Ihrer Lieblingsband zu gehen, ohne stundenlang draußen anstehen zu müssen? Können Sie sich vorstellen, ein Fußballspiel Ihres Lieblingsvereins auf der Tribüne zu verfolgen und dabei Erfrischungen zu bestellen und dann mit Gesichtserkennung zu bezahlen, ohne in der Halbzeit in der Schlange zu stehen?

Tauchen Sie ein in die ARENA Experience von IDEMIA und erleben Sie eine Veranstaltung der Extraklasse.....

Wir bei IDEMIA sind der Ansicht, dass selbst die strengsten Sicherheitsmaßnahmen komfortabel und benutzerfreundlich sein müssen. Wovon man vor nicht allzu langer Zeit nur träumen konnte, wird Wirklichkeit dank unserer Technologien.

Am Stand von IDEMIA angekommen, folgen Sie dem Guide durch fünf immersive Bereiche, um die Innovationen von IDEMIA zu erkunden:

" Heim Digitalisieren Sie Ihre gesamten Transaktionen" : Ganz bequem vom Sofa aus haben Sie direkten Zugriff auf Ihr Bankkonto und die Sicherung Ihrer Transaktionen ist einfacher denn je. Mit der ARENA Experience App können Sie sich mit einem schnellen Selfie und per Fingerabdruckscanner anmelden, Ihre Kreditkarte sicher hinzufügen und schon haben Sie die Eintrittskarten zur Veranstaltung.

" Heim Nutzen Sie das Leistungspotenzial der Konnektivität" : Konnektivität verschafft Ihnen einen Vorsprung! Mit der eSIM-Technologie können Sie alle Ihre Geräte in wenigen Minuten verbinden bevor Sie zur Veranstaltung gehen. Willkommen in einer wahrhaft vernetzten Welt.

" Zugang Sie gelangen leicht durch den Eingang" : Stimmen Sie sich auf eine VIP-Behandlung ein. Vom Parkplatz bis zur Sicherheitskontrolle mithilfe von Biometrie kommen Sie an der Menschenmenge vorbei. Und keine Sorge, niemand wird an der Überwachungskamera über Ihnen rühren.

" Unterbrechung Erfrischungen schneller denn je" : Verpassen Sie keine Minute der Veranstaltung. Umgehen Sie die Schlange mit einer Handbewegung oder bezahlen Sie mit einem Lächeln. Durstig? Mit Ihrem Smartphone können Sie Ihr Alter unter Wahrung der Privatsphäre nachweisen.

"Backstage Damit alles glatt läuft" :Werfen Sie einen Blick hinter die Kulissen und erleben Sie, wie künstliche Intelligenz, Cloud und fortgeschrittene Analytik einen intelligenteren, immer vernetzten und sichereren Ort schaffen. Neue Technologien vereinfachen das ARENA-Erlebnis, verbessern die Vernetzung, optimieren die Abdeckung und passen sich ständig den Bedürfnissen der äußerst anspruchsvollen Fans an.

Der Kern der Vision von IDEMIA sind Vertrauen, Datenschutz und Komfort und die Technologie beruht auf einer sehr natürlichen und authentischen ID-Prüfung, der Biometrie. Das ist unsere Vorstellung von Augmented Identity.

Yann Delabrière, CEO von IDEMIA, sagte: "Der Mobile World Congress ist eine wichtige Veranstaltung für unser Geschäft und eine ausgezeichnete Gelegenheit, unseren Kunden und Partnern unsere neuen Technologien vorzustellen, um ihre Bedürfnisse und Erwartungen kennenzulernen. Heutzutage kann schon ein alltägliches Ereignis wie der Besuch einer Live-Veranstaltung zum Vorschein bringen, wie wichtig die Identität der einzelnen Menschen im Leben wirklich ist. Vor diesem Hintergrund bringen wir eine Vielzahl von Innovationen auf den Markt, die sowohl den physischen als auch den digitalen Raum betreffen

Über IDEMIA

IDEMIA, der globale Marktführer im Bereich Augmented Identity, stellt eine vertrauenswürdige Umgebung bereit, die es Bürgern und Benutzern gleichermaßen ermöglicht, ihre täglichen wichtigen Aktivitäten (wie etwa zu zahlen, sich zu vernetzen, zu reisen und zu wählen) sowohl in der realen als auch in der digitalen Welt durchzuführen.

Die Sicherung unserer Identität ist in der Welt, in der wir heute leben, von größter Bedeutung. Mit unserem entschiedenen Eintreten für Augmented Identity eine Identität, die Privatheit und Vertrauen sicherstellt und sichere, authentifizierte und verifizierbare Transaktionen gewährleistet, definieren wir die Art und Weise neu, wie wir eines unserer wertvollsten Güter bewerten, produzieren, nutzen und schützen unsere Identität für Personen und auch Objekte, wann immer und wo immer Sicherheit von Bedeutung ist. Wir sorgen für Augmented Identity für internationale Kunden aus den Bereichen Finanzwesen, Telekommunikation, Identitätsdienste, öffentliche Sicherheit und IdD.

Mit Erlösen von fast 3 Mrd. US-Dollar und 13.000 Mitarbeitern weltweit betreut IDEMIA Kunden in 180 Ländern.

