BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier hat von dem Flugzeugbauer Airbus Ersatzarbeitsplätze für die von der Einstellung des Riesenjumbo A380 betroffenen Beschäftige gefordert. Der CDU-Politiker sagte in Berlin, das Aus für die Produktion des Riesenjets habe ihn nicht überrascht. Allerdings sei der Flugzeughersteller mit dem kleineren Flugzeug A350 deutlich erfolgreicher.

"Deshalb steht Airbus jetzt in der Verantwortung für betroffene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Deutschland sozialverträgliche Lösungen, insbesondere Ersatzarbeitsplätze, zur Verfügung zu stellen", sagte Altmaier. "Ich gehe davon aus, dass im Konzern dazu die notwendigen Gespräche mit den Beteiligten und mit dem Betriebsrat geführt werden." In Deutschland hängen laut Wirtschaftsministerium 1.000 Arbeitsplätze an dem Prestigemodell.

Der Konzern wird wegen fehlender Nachfrage die Produktion des Flaggschiffs 2021 einstellen. Es bietet Platz für bis zu 870 Passagiere. Die Maschine mit den vier Triebwerken verbraucht viel Kerosin.

February 14, 2019 12:26 ET (17:26 GMT)

