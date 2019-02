The following instruments on XETRA do have their last trading day on 14.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 14.02.2019



ISIN Name



CA16934T2020 CHIMATA GOLD CORP.

CA3932109927 THE GREEN ORG.DUT. TEMP.

CA83409P1071 SOKOMAN IRON

ES0168561019 PAP.Y CART.EUR. INH. EO 2

GB0033032904 FAROE PETROLEUM LS-,10

US46261V3069 IPASS INC. DL-,001