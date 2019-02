Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-14 / 19:30 Die Aureum Realwert AG "*Aureum*", (ISIN: DE000A0N3FJ3 / WKN: A0N3FJ), hat mit Wirkung zum 14. Februar 2019 Herrn Anton Gulin, Frau Dr. Tatiana Rebo zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt. Darüber hinaus plant Aureum eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlage. Der Aufsichtsrat der Aureum hat durch Beschluss vom 14. Februar 2019 mit sofortiger Wirkung Herrn Anton Gulin und Frau Dr. Tatiana Rebo zu weiteren Vorstandsmitgliedern bestellt, wobei Herr Anton Gulin als Vorstandsvorsitzender ernannt wurde. Darüber hinaus hat der Vorstand der Aureum mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, bis zu 100.000 neue aus dem genehmigten Kapital der Gesellschaft stammende, auf den Inhaber lautende nennwertlose Stückaktien zu platzieren, um das Grundkapital der Gesellschaft zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre wird gemäß § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen. Die Kapitalerhöhung erfolgt gegen Bareinlage und unter teilweiser Ausnutzung des nach § 4 Abs. 3 der Satzung der Gesellschaft bestehenden genehmigten Kapitals in Höhe von 500.000,00 EUR. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei von 1.000.000,00 EUR auf bis zu 1.100.000,00 EUR durch Ausgabe von neuen, auf den Inhaber lautenden Aktien (Stückaktien ohne Nennwert) erhöht. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigt und sind mit denselben Rechten wie die bestehenden Aktien ausgestattet. Die neuen Aktien sollen ausschließlich von der Barrus Investment GmbH gezeichnet werden, die als neuer Investor an der Entwicklung und dem Wachstumspotenzial der Aureum teilhaben will. Kontakt: Aureum Realwert AG Frau Ielyzaveta Zubkova Kemperplatz 1 10785 Berlin http://aureum.de/ Telefon 030 25756707 Telefax 030 25756799 Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Aureum Realwert AG 2019-02-14 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Aureum Realwert AG Kemperplatz 1 10785 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 25 75 67 00 Fax: 030 / 257 56 799 E-Mail: info@aureum.de Internet: www.aureum.de ISIN: DE000A0N3FJ3 WKN: A0N3FJ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Hamburg Ende der Mitteilung DGAP-Media 776331 2019-02-14

