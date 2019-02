Von Matthias Goldschmidt

MÜNCHEN (Dow Jones)--Die Allianz gibt erneut Milliarden für den Rückkauf eigener Aktien aus. Wie Europas größter Versicherer mitteilte, hat er ein weiteres Rückkaufprogramm über bis zu 1,5 Milliarden Euro aufgelegt. Die Käufe sollen am 1. März beginnen und spätestens bis 31. Dezember 2019 abgeschlossen sein. Die Allianz will die gekauften Aktien einziehen.

Die Allianz hat in den vergangenen zwei Jahren Aktien über 6 Milliarden Euro zurückgekauft. Das Management hat aber stets deutlich gemacht, dass Aktienrückkäufe nicht als Automatismus zu verstehen seien. Andererseits hat Vorstandschef Bäte zuletzt erneut deutlich gemacht, dass er überschüssiges Kapital nicht brachliegen lassen will. Wenn es nicht wertschaffend angelegt werden kann, soll es an die Aktionäre zurückgegeben werden. Die Kapitalausstattung der Allianz ist sehr komfortabel.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mgo/jhe/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 14, 2019 13:33 ET (18:33 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.