Es klingelt wieder in den Kassen der Aktionäre: Die Commerzbank (WKN: CBK100) gibt zum ersten Mal seit 2015 eine Dividende aus. Die Höhe wird bei 20 Cent je Aktie liegen. Nach Aussagen von Commerzbank-Chef Martin Zielke am Donnerstag würde der eingeläutete Strategiewechsel Früchte tragen und eine Ausschüttung an die Anteilseigner erlauben. Die Commerzbank-Aktie legt heute teils deutlich zu, während die der Deutschen Bank (WKN: 514000) klar im Minus schließt. Zuletzt war über einen ...

