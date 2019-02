DGAP-DD: Bilfinger SE deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 14.02.2019 / 20:17 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Thomas Nachname(n): Blades 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Bilfinger SE b) LEI 529900H0HULEN2BZ4604 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0005909006 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 29,84 EUR 11936,00 EUR 29,78 EUR 1995,26 EUR 29,56 EUR 2956,00 EUR 29,52 EUR 3808,08 EUR 29,58 EUR 3579,18 EUR 29,48 EUR 6544,56 EUR 29,54 EUR 7207,76 EUR 29,70 EUR 7722,00 EUR 29,74 EUR 8089,28 EUR 29,80 EUR 7450,00 EUR 29,82 EUR 7395,36 EUR 29,92 EUR 2992,00 EUR 30,10 EUR 8036,70 EUR 30,00 EUR 9750,00 EUR 30,28 EUR 7267,20 EUR 30,24 EUR 2419,20 EUR 30,18 EUR 7907,16 EUR 30,12 EUR 10331,16 EUR 30,36 EUR 7529,28 EUR 30,48 EUR 11277,60 EUR 30,54 EUR 23668,50 EUR 30,68 EUR 8498,36 EUR 30,42 EUR 3042,00 EUR 30,40 EUR 7387,20 EUR 30,52 EUR 8484,56 EUR 30,5 EUR 7594,50 EUR 30,22 EUR 6980,82 EUR 29,94 EUR 7425,12 EUR 29,92 EUR 8437,44 EUR 29,62 EUR 20852,48 EUR 29,46 EUR 8101,50 EUR 29,6 EUR 7873,60 EUR 29,5 EUR 4425,00 EUR 28,88 EUR 7046,72 EUR 29 EUR 6873,00 EUR 28,7 EUR 7892,50 EUR 28,3 EUR 849,00 EUR 28,36 EUR 6976,56 EUR 28,44 EUR 7707,24 EUR 28,4 EUR 2016,40 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 29,8326 EUR 298326,2800 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-02-14; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: XETRA MIC: XETR 14.02.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Bilfinger SE Oskar-Meixner-Straße 1 68163 Mannheim Deutschland Internet: http://www.bilfinger.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 48939 14.02.2019 ISIN DE0005909006 AXC0328 2019-02-14/20:18