- Solinger Filiale zieht um - neuer Standort im Herzen der Stadt - Spende an "Aktion Lichtblicke e.V." als Unterstützung für Solingens Einwohner



Mit einer Spende in Höhe von 5 000 Euro unterstützt Santander Select die "Aktion Lichtblicke e.V.". Anlass für die Spende ist die feierliche Eröffnung der neuen Räumlichkeiten der Solinger Filiale auf der Kölner Straße. Mit der finanziellen Unterstützung, die notleidenden Familien vor Ort zu Gute kommt, unterstreicht Santander die Entscheidung für den Filialstandort Solingen.



"Als Filiale liegt uns nicht nur die Nähe zu unseren Kunden, sondern zu allen Einwohnern der Stadt am Herzen. Mit unserer Spende möchten wir insbesondere die Menschen in Solingen unterstützen, die Hilfe dringend benötigen", erklärt Filialleiter Andreas Voeste.



Bereits seit mehr als 20 Jahren unterstützt die "Aktion Lichtblicke NRW" Kinder, Jugendliche und ihre Familien, die materiell, finanziell oder seelisch in Not geraten sind. Ins Leben gerufen wurde die Aktion unter anderem von den 45 NRW-Lokalradios - darunter auch der Solinger Radiosender "Radio RSG". Stellvertretende Chefredakteurin Alex Becker, die die Spende symbolisch während der Eröffnungsfeier in Empfang nimmt, findet begeisterte Worte: "Die finanzielle Unterstützung ermöglicht uns, Kindern und Familien in der Region individuell zu helfen und ihre Perspektiven nachhaltig zu verbessern."



Zur feierlichen Eröffnung begrüßte die Filiale neben Kunden, interessierten Gäste sowie Presse- und Vereinsvertretern auch Bezirksbürgermeister Richard Schmidt. "Wir liegen nun noch zentraler und sind damit besser für die Kundenanliegen erreichbar", fasst Andreas Voeste zusammen. "Es freut uns natürlich sehr, dass auch die Stadt Solingen heute gemeinsam den Umzug mit uns feiert." Santander Select ist ein Premiumbanking, das sich durch eine hohe Beratungsqualität und umfassende Serviceleistungen auszeichnet.



Banco Santander (SAN.MC, STD.N, BNC.LN) ist eine Privat- und Geschäftskundenbank mit Sitz in Spanien und Präsenz in zehn Kernmärkten in Europa und Amerika. Santander ist gemessen am Börsenwert die größte Bank in der Eurozone. Im Jahr 1857 gegründet, verfügt Santander Ende Juni 2018 über ein verwaltetes Vermögen (Einlagen und Investmentfonds) von 981 Milliarden Euro. Santander hat weltweit etwa 140 Millionen Kunden, 13.500 Filialen und rund 200.000 Mitarbeiter. In der ersten Jahreshälfte 2018 erzielte Santander einen zurechenbaren Gewinn von 3,752 Milliarden Euro, eine Steigerung um 4 Prozent zum Vorjahreszeitraum.



Die Santander Consumer Bank AG gehört gemessen an der Kundenzahl zu den Top 5 der privaten Banken in Deutschland. Sie bietet Privat- und Firmenkunden über verschiedene Kanäle umfangreiche Finanzdienstleistungen an. Ob online, per Video-Beratung oder persönlich in der Filiale - Santander hat ein Service- und Produktangebot, das vom Girokonto über die Kreditkarte bis hin zur Baufinanzierung sowie dem Wertpapiergeschäft ein breites Spektrum abdeckt. In Deutschland ist die Bank der größte herstellerunabhängige Finanzierer von Mobilität und auch bei Konsumgütern führend. Die hundertprozentige Tochter der spanischen Banco Santander hat ihren Sitz in Mönchengladbach. Weitere Informationen finden Sie unter www.santander.de



