(shareribs.com) Frankfurt / New York 14.02.2019 - Biotech-Aktien zeigten sich im deutschen Handel durchwachsen, mit Evotec und Qiagen gab es aber einige Gewinner. An der Wall Street ziehen unter anderem Arrowhead Pharmaceuticals an.Der DAX beendete den Handelstag mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 11.089 Punkten. Deutliche Kursgewinne verzeichneten Papiere von Wirecard, auch RWE und Merck zogen an. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...