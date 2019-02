Der größte Gewinner im TecDAX war heute das Papier des Bausoftwareherstellers RIB Software AG (WKN: A0Z2XN) mit einem Kursplus von knapp +10%. Grund hierfür waren die vorgelegten Geschäftszahlen des Unternehmens, die tatsächlich auf den ersten Blick auch sehr gut ausgefallen sind. Meines Erachtens jedoch leider nur auf den ersten Blick.

Denn zwar gelang es der Gesellschaft im vierten Quartal 2018 ihren Umsatz um +56% zu steigern und somit auch die für das Gesamtjahr gesetzten Ziele (124-130 Mio. Euro) mit 137 Mio. Euro zu übertreffen. Andererseits reduzierte sich dabei jedoch die operative EBITDA-Marge auf nur noch 28% (nach über 37% im Vorjahr).

Dennoch erfüllte man auch damit die selbst gesteckten Erwartungen, die mit 20-30% angegeben waren. Besonders betonte das Management jedoch die hervorragende finanzielle Ausstattung des Unternehmens, dessen liquiden Mittel bei 238 Mio. Euro liegen. Ferner zeigte man sich begeistert vom starken Wachstum des Cloudgeschäfts. Einen Ausblick aufs Gesamtjahr 2019 gab es heute jedoch noch nicht. Diesen soll es erst mit Veröffentlichung der endgültigen Geschäftszahlen am 29. März 2019 geben.

Weitere Planungen des Managements

Einen vagen Ausblick auf 2019 gab es dann aber doch. So möchte das Management des Unternehmens um CEO Thomas Wolf die iTWO und MTWO-User-Basis von 3.000 auf 30.000 verzehnfachen. Ferner möchte man parallel dazu über die xYTWO-Plattform-Technologie in Supply Chain-Lösungen investieren, um so die Handels- und Immobilienindustrie innerhalb der Baubranche besser zu erreichen.

Generell sind auch weiter steigende Investitionen in die Forschung & Entwicklung geplant. Dies alles soll zu einem weiterhin hohen Umsatzwachstum bei gleichzeitig hoher Profitabilität führen. Um die Erfolge der Gesellschaft transparenter zu machen, soll es zudem in Zukunft einen IR-Report sowie einen Investor-Tag ...

