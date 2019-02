Überraschend schwache US-Wirtschaftsdaten und trübe Aussichten des Softdrinkgiganten Coca-Cola haben am Donnerstag auf die Stimmung an der Wall Street gedrückt. Kaum Beachtung fand dagegen die Bestätigung des Weißen Hauses, dass US-Präsident Donald Trump im Streit über die von ihm geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko den Nationalen Notstand ausrufen will. Auch die aktuell in Peking stattfindenden Zollgespräche zwischen den USA und China hatten keinen sonderlichen Einfluss auf den Handel.

Der Dow Jones Industrial büßte letztlich 0,41 Prozent auf 25 439,39 Punkte ein. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,17 Prozent auf 2745,73 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es indes um 0,09 Prozent auf 7022,419 Punkte nach oben.

Die Einzelhandelsumsätze in den Vereinigten Staaten waren im Dezember trotz des Weihnachtsgeschäfts überraschend gesunken. Sie fielen im Vergleich zum November um 1,2 Prozent und damit so stark wie seit neun Jahren nicht mehr. Außerdem stiegen in der vergangenen Woche die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA überraschend./ck/fba

2019-02-14