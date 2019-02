von Birgit Haas, Euro am SonntagDie meisten modernen Smartphones lassen sich heute per Gesichtserkennung entsperren. Das entscheidende Bauteil heißt 3-D-Lasersensor. Der Anlagenbauer AIXTRON ist drin in diesem Geschäft, mit seinen Maschinen lassen sich die Sensoren herstellen. Doch der Boom hat nicht nur Vorteile: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...