Beide sind aktuelle Mitarbeiter von AFC. Dr. Jeff Butler kam 2011 als Prozesswissenschaftler zu AFC und Larry Zeagler wurde 2004 als Projektleiter an Bord geholt.



In seiner neuen Funktion leitet Dr. Butler die Abteilung für Projektmanagement, deren Aufgaben darin bestehen, starke Kundenbeziehungen aufzubauen und die integrierten Projektteams von AFC in den Bereichen Umsatzprognose, Projektvergabe und Ausführung an allen AFC-Standorten in Kalifornien, Texas und Virginia zu leiten. Dr. Butler kam 2011 als Prozesswissenschaftler zu AFC und hatte technische Führungspositionen mit zunehmender Verantwortung inne. Er hat unter anderem Projekte zur Entwicklung neuer Wirkstoffe und kommerzieller Programme geleitet, während er gleichzeitig als Key-Relationship-Management für Großkunden tätig war.



"Jeff hat maßgeblich zum kontinuierlichen Wachstum von AFC beigetragen. Seine technischen Führungskompetenzen in Verbindung mit seinem Geschäftssinn leisten einen wichtigen Beitrag zum Erfolg von AFC und machten Jeff zum wichtigen Mitglied meines Führungsteams", erklärte Dr. Aslam Malik, President und CEO von AFC.



Larry verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung im Bereich der Groß- und Pharmachemie, von denen er 15 Jahre lang bei AFC tätig war, und hatte zuvor Positionen bei Honeywell und Celanese inne, darunter als Werksleiter für die API-Anlage von Honeywell in Irland. Zusätzlich zu seinen derzeitigen Aufgaben bei AFC in den Bereichen kommerzielle Produkte und Recht & Verträge hat Larry nun die Aufgabe, AFC-VA zu einem Weltklasse-Unternehmen auszubauen und Kundenbeziehungen weiter zu stärken.



"Larry bringt die erforderlichen Kompetenzen und Erfahrungen mit, um unser neuestes Produktionsunternehmen auszurichten und sein Wachstum sicherzustellen", erklärte Dr. Aslam Malik, President und CEO, AFC.



Jeff hat an der University of California, Davis, in Chemie promoviert und seine Postdoc-Forschungsarbeit in Chemie an der University of Texas in Austin absolviert. Larry besitzt einen Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen des Staates Ohio.



AFC ist ein in den USA ansässiges Unternehmen mit nachgewiesenen Kompetenzen in den Bereichen Prozessentwicklung, Skalierungsverfahren und cGMP-gerechte kommerzielle Produktion von pharmazeutischen Wirkstoffen und registrierten Zwischenprodukten für Pharma- und Biotechnologiekunden. AFC ist ein Unternehmen aus dem Portfolio von SK Holdings (Südkorea) und ist ein strategischer Bestandteil des wachsenden Pharmasektors von SK. Die speziell ausgerüsteten Anlagen und das erfahrene Personal von AFC ermöglichen es AFC, hochenergetische Verbindungen im kommerziellen Maßstab sicher herzustellen. Weitere Technologieplattformen von AFC umfassen die Herstellung hochwirksamer Verbindungen, kontinuierliche Prozesse und chromatographische Trennung im industriellen Maßstab mittels simulierter Wanderbettchromatographie sowie analytische Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie. Die Geschäftsstandorte von AFC befinden sich in Rancho Cordova & El Dorado Hills CA, in La Porte, Texas und in Petersburg, VA. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen erhalten Sie auf unserer Website unter www.ampacfinechemicals.com.



