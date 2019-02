China und die USA planen am Freitag das Ende ihrer jüngsten Gesprächsrunde im Handelskonflikt. Für die Verhandlungen waren am Donnerstag der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer und Finanzminister Steven Mnuchin zu Gesprächen mit Chinas Vize-Premier Liu He zusammengekommen.

Am zweiten Tag des Besuchs sind weitere Treffen mit der chinesischen Führung geplant. Am 1. März endet ein 90-tägiger "Waffenstillstand". Die USA haben mit neuen Strafzöllen gedroht, sollte es bis dahin keine Einigung geben. US-Präsident Donald Trump deutete zuletzt jedoch an, dass die Frist auch für eine Weile aufgeschoben werden könnte, wenn eine Übereinkunft nahe sei./jpt/DP/fba

