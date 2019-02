Europas größter Versicherungskonzern Allianz legt an diesem Freitag (07.00 Uhr) seine Bilanz für 2018 vor. Analysten erwarten im Schnitt einen kräftigen Sprung des Nettogewinns um mehr als zehn Prozent auf 7,5 Milliarden Euro, obwohl es im vergangenen Jahr wieder viele teure Großschäden gab.

Vorstandschef Oliver Bäte hat seinen etwa 140 000 Mitarbeitern rund um den Globus Vereinfachung verordnet. Das soll einerseits Kosten sparen und andererseits für die Kundschaft eine Versicherung bei der Allianz attraktiver machen als bei der Konkurrenz.

Noch in diesem Jahr soll in Deutschland und drei weiteren europäischen Ländern ein neuer Online-Versicherer an den Markt gehen, die Allianz Direct./cho/stw/DP/zb

ISIN DE0008404005

