Das britische Parlament hat gegen den Brexit-Kurs der Regierung in London gestimmt und Premierministerin Theresa May damit bloßgestellt. Doch die gibt sich unbeirrt.

Als die Abgeordneten im Unterhaus des Parlaments in London Theresa May ihre nächste schwere Niederlage einbrockten, war sie nicht einmal mehr da. Die britische Premierministerin war nach der Abstimmung über ihren Brexit-Kurs am Donnerstag nicht ins Unterhaus zurückgekehrt, um das Ergebnis abzuwarten. Und so sah die Regierungsbank seltsam leer aus, als bekanntgegeben wurde, dass sich nur 258 Abgeordnete hinter Mays Brexit-Strategie gestellt haben, 303 stimmen dagegen.

Unmittelbare politische Konsequenzen wird das für May nicht haben - die Abstimmung hatte einen vorwiegend symbolischen Charakter. Dennoch könnte sie folgenschwer sein. Denn May wollte einen Sieg bei der Abstimmung dazu nutzen, um der EU zu demonstrieren, dass das Parlament weiter hinter ihrer Forderung nach Änderungen an dem Brexit-Abkommen stehe, das sie vor wenigen Wochen aus Brüssel mit nach Hause gebracht hat.

Jetzt dürfte Brüssel noch weniger daran interessiert sein, auf May zuzugehen. Denn was nützen Verhandlungen mit einer Regierungschefin, die nicht in der Lage ist, das Ergebnis ihrer Verhandlungen zu Hause durchs Parlament zu bekommen.

