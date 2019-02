VARTA AG: VARTA AG schließt 2018 mit starken Geschäftszahlen ab - sehr optimistischer Ausblick für 2019 DGAP-News: VARTA AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Vorläufiges Ergebnis VARTA AG: VARTA AG schließt 2018 mit starken Geschäftszahlen ab - sehr optimistischer Ausblick für 2019 15.02.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News zu den vorläufigen, ungeprüften Geschäftszahlen 2018 VARTA AG schließt 2018 mit starken Geschäftszahlen ab - sehr optimistischer Ausblick für 2019 * Erfolgreichstes Geschäftsjahr der jüngeren Firmengeschichte * Beide Segmente Microbatteries und Power & Energy entwickeln sich weiterhin sehr positiv * Konzernumsatz wächst wieder zweistellig um 12,1% und erreicht knapp 272 Mio. EUR * Bereinigtes EBITDA steigt erneut überproportional um 28,4% auf 50,2 Mio. EUR, * Bereinigte EBITDA Marge verbessert sich sehr deutlich um 2,3 Prozentpunkte auf 18,5% * Sehr positiver Ausblick für 2019: Umsatz wird zwischen 303 und 309 Mio. EUR erwartet; Bereinigtes EBITDA soll zwischen 61 und 64 Mio. EUR liegen Ellwangen, 15.2.2019. Die VARTA AG, weltweit Experte für Mikrobatterien mit einer marktführenden Position bei Hörgerätebatterien sowie bei Lösungen für Hearables, Power Packs und Energiespeicher, veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Der Konzern blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der jüngeren Firmengeschichte zurück. Es wurden neue Rekordwerte beim Umsatz und Ergebnis erreicht. Die VARTA AG blickt sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2019. Aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten erwartet der Konzern, beim Umsatz- und Ergebniswachstum erneut zuzulegen. "Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs mit erneut zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnis fort. Unsere Technologieführerschaft bauen wir mit der Einführung von neuen, innovativen Produkten in 2019 weiter aus. Das ist die Grundlage für die Fortsetzung unseres Erfolgs in der Zukunft", betonte Herbert Schein, CEO der VARTA AG. "Wir blicken sehr zuversichtlich in das Jahr 2019 und haben uns viel vorgenommen. Das Umsatz- und Ergebniswachstum soll nochmals zweistellig zulegen", ergänzt Steffen Munz, CFO der VARTA AG. VARTA AG - Konzern(1) in Mio. Euro 2017 2018 Umsatz 242,2 271,6 12,1% Bereinigtes EBITDA 39,1 50,2 28,4% Bereinigte EBITDA-Marge 16,2% 18,5% +2,3pp (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen Im Segment Microbatteries wurde das stärkste Umsatzwachstum wiederum bei den wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower) erzielt. Die VARTA AG ist als Technologie- und Innovationsführer bei den kleinen Lithium-Ionen-Batterien hervorragend positioniert und profitiert von dem stark wachsenden Marktsegment für schnurlose Lifestyle-Produkte, insbesondere bei kabellosen Premium Kopfhörern (Hearables). In diesem sehr attraktiven Marktsegment beabsichtigt das Unternehmen mittelfristig durch technologischen Vorsprung eine marktführende Position einzunehmen. Bei den Hörgeräte-Batterien wurde die marktführende Position in einem strukturell wachsenden Markt weiter gefestigt. Der Umsatz im Segment Microbatteries stieg um 7,5% auf 218,9 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA ist um 8,2% auf 47,3 Mio. EUR gestiegen, und damit leicht überproportional im Vergleich zum Umsatzwachstum. Segment Microbatteries(1) in Mio. Euro 2017 2018 Umsatz 203,6 218,9 7,5% Bereinigtes EBITDA 43,7 47,3 8,2% Bereinigte EBITDA-Marge 21,5% 21,6% +0,1pp (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen Der Umsatz im Segment Power & Energy ist um 37,4% auf 51,8 Mio. EUR sehr dynamisch gewachsen. Das Segment verzeichnet ein anhaltend hohes Wachstum bei den Energiespeicher-lösungen, insbesondere im Heimspeicher-Markt. Die neu angelaufenen Kundenprojekte im Bereich der Batteriepacks haben ebenfalls zum dynamischen Wachstum beigetragen. Seit dem ersten Quartal ist das bereinigte EBITDA positiv und auch im Gesamtjahr 2018 wurde ein sehr deutlich positives bereinigtes EBITDA erzielt. Das operative Ergebnis ist sprunghaft von minus 4,4 Mio. EUR um 7,3 Mio. EUR auf plus 2,9 Mio. EUR angestiegen. Die bereinigte EBITDA-Marge hat sich um 17,3 Prozentpunkte verbessert und liegt bei plus 5,6% (Vorjahresperiode: minus 11,7%). Segment Power and Energy(1): in Mio. Euro 2017 2018 Umsatz 37,7 51,8 37,4% Bereinigtes EBITDA -4,4 +2,9 -- Bereinigte EBITDA-Marge -11,7% 5.7% +17,3pp (1) Vorläufige, ungeprüfte Unternehmenszahlen Ausblick: Die VARTA AG blickt sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2019. Aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten erwartet der Konzern, beim Umsatz- und Ergebnis-wachstum nochmals zweistellig zuzulegen. Es wird für 2019 ein währungsbereinigter Konzernumsatz zwischen 303 und 309 Mio. EUR erwartet. Das entspricht einem organischen Umsatzwachstum von rund 12 bis rund 14% im Vergleich zum Vorjahr. Beide Segmente werden prozentual zweistellig wachsen: Im Segment Microbatteries profitiert die VARTA AG insbesondere von dem sehr deutlichen Anstieg der Nachfrage nach wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Batterien (CoinPower), während im Segment Power & Energy die Heimspeicherlösungen besonders schnell wachsen. Das bereinigte Konzern-EBITDA wird in 2019 in einem Korridor zwischen 61 und 64 Mio. EUR liegen, und damit um rund 22 bis rund 28% im Vorjahresvergleich zulegen. Die bereinigte EBITDA-Marge wird zwischen 20 und 21% liegen, und damit erstmals in der Firmengeschichte auf über 20% vom Umsatz steigen. Am 28. März 2018 werden die vollständigen, geprüften Geschäftszahlen für das Geschäftsjahr 2018 veröffentlicht. Vorläufiges Ergebnis unter: https://www.varta-ag.com/Preliminary_Figures_2018 Termine: 28.03.2019 Jahresabschluss 2018 07.05.2019 Zwischenmitteilung 1. Quartal 2019 21.05.2019 Hauptversammlung 06.08.2019 Halbjahresbericht 2019 29.10.2019 Zwischenmitteilung 3. Quartal 2019 Kontakt: Bernhard Wolf Head of Investor Relations Daimlerstrasse 1 73479 Ellwangen Tel: +49 79 61 921-969 bernhard.wolf@varta-ag.com Über VARTA AG Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und Power&Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig. 15.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: VARTA AG Daimlerstraße 1 73479 Ellwangen Deutschland Telefon: +49 (0)791-921-0 E-Mail: info@varta-ag.com Internet: www.varta-ag.com ISIN: DE000A0TGJ55 WKN: A0TGJ5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 775395 15.02.2019 ISIN DE000A0TGJ55 AXC0034 2019-02-15/07:00