Der Euro konnte in der vergangenen Woche etwas Boden gutmachen. Die Hoffnung auf einen geordneten Brexit besteht weiterhin. Gleichzeitig stehen die Zeichen in den USA nicht unbedingt auf "Zinserhöhung". Perfekt für unseren Inliner DC0P3K, der bis Sommer 55 Prozent Rendite abwirft und daher in unserm Trading-Depot gelandet ist.

