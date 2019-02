The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA CH0049836759 ZUERICH STADT 09-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA CH0232973955 BOBST GROUP 14-19 BD00 BON CHF N

CA XFRA DE000CZ40KD7 COBA 14/19 VAR S.838 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DK0BYL7 DEKABANK DGZ IHS.7197 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DZ1JH64 DZ BANK IS.E.8135 VAR BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB1070 LB.HESS.THR.CARRARA03M/15 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000HSH36K0 HSH NORDBANK SZ 19 13/19 BD01 BON EUR N

CA XFRA US9128283A61 US TREASURY 2019 2 BD01 BON USD N

CA LRBT XFRA XS0652914366 LANDWIRT.R.BK 12/19 MTN BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000A1K0V92 BREMEN LSA 190 VAR BD02 BON EUR N

CA XFRA FR0011169861 BPCE SFH 11/19 MTN BD02 BON EUR N

CA ZJUB XFRA US06739FHT12 BARC 2019 BD02 BON USD N

CA XFRA US478111AC18 JOHN HOPK.HLTH 2046 BD02 BON USD N

CA 0ODA XFRA FR0010725549 CAISSE D DEPOTS E.C.09-19 BD03 BON EUR N

CA XFRA XS1577338772 NOBLE GRP. 17/22 BD03 BON USD N