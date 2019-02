The following instruments on XETRA do have their first trading day 15.02.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.02.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A268K4 ERSTE GP BNK 19/34MTN1620 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DDA0Q61 DZ BANK IS.C182 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000HLB4VU1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02A/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LB126Q4 LBBW GM-FLOATER 19/27 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000NLB03X9 NORDLB FESTZINSANL.05/19 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000SLB8122 LDSBK.SAAR IHS S.812 BD00 BON EUR N

CA XFRA FR0013403862 BPCE 19/27 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA US02209SBA06 ALTRIA GRP 19/22 BD00 BON USD N

CA XFRA US02209SBB88 ALTRIA GRP 19/24 BD01 BON USD N

CA XFRA US02209SBC61 ALTRIA GRP 19/26 BD01 BON USD N

CA XFRA US02209SBD45 ALTRIA GRP 19/29 BD01 BON USD N

CA XFRA US02209SBE28 ALTRIA GRP 19/39 BD01 BON USD N

CA XFRA US02209SBF92 ALTRIA GRP 19/49 BD02 BON USD N

CA XFRA US097023CF00 BOEING CO. 19/59 BD02 BON USD N

CA XFRA US23338VAJ52 DTE ELECTRIC 19/49 A BD02 BON USD N

CA ZZV6 XFRA US251526CA59 DT.BANK NY. NTS DL 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US298785HW97 EIB 19/22 BD02 BON USD N

CA XFRA US88579YBF79 3M CO. 19/22 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US88579YBG52 3M CO. 19/29 MTN BD02 BON USD N

CA XFRA US902494BJ16 TYSON FOODS 19/26 BD02 BON USD N

CA XFRA US95040QAG91 WELLTOWER 19/24 BD02 BON USD N

CA XFRA US95040QAH74 WELLTOWER 19/29 BD02 BON USD N

CA XFRA XS1951067039 CBOM FIN. 19/24 REGS BD02 BON EUR N

CA XFRA XS1952576475 ING BANK 19/29 MTN BD02 BON EUR N