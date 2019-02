FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

OD6C XFRA DE000A0RHE28 WBG-D-F.SMALL+MIDCA.DTL R 0.480 EUR

OG70 XFRA DE000DK0ECU8 DEKA-GLOBALCHAMPIONS CF 0.600 EUR

OG7W XFRA DE000DK0ECT0 DEKA-UMWELTINVEST TF 0.380 EUR

D6RF XFRA DE000DK0ECS2 DEKA-UMWELTINVEST CF 0.410 EUR

U2IM XFRA DE0009848473 JRS-INTERNAT.UNIV.-FONDS 0.150 EUR

U2IP XFRA DE0009848424 FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS 0.030 EUR

UIGY XFRA DE0009790766 HP+P EURO SELECT UI FDS A 0.300 EUR

EZTJ XFRA DE0005317333 HANNOVERSCHEMAXINVEST 0.720 EUR

EZTG XFRA DE0005317325 HANNOVERSCHEMEDIUMINVEST 0.710 EUR

EZT7 XFRA DE0005317317 HANNOVERSCHEBASISINVEST 0.300 EUR

G4NC XFRA AT0000973029 H+A PRIME VALUES INC.A EO 1.700 EUR

G4NA XFRA AT0000803689 H+A PRIME VAL.GROWTH EO A 1.700 EUR

UI2 XFRA US4884011002 KEMPER CORP. DL-,10 0.222 EUR

WW1 XFRA US9807451037 WOODWARD INC. DL-,001455 0.144 EUR

SYM XFRA US8715031089 SYMANTEC CORP. DL-,01 0.067 EUR

SOT XFRA US8425871071 THE SOUTHERN CO. DL 5 0.532 EUR

RYD XFRA US7835491082 RYDER SYST. DL-,50 0.479 EUR

RWL XFRA US7739031091 ROCKWELL AU. DL 1 0.861 EUR

5AH XFRA US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666 0.035 EUR

MUQ XFRA US6267171022 MURPHY OIL CORP. DL 1 0.222 EUR

HQS XFRA US4312841087 HIGHWOODS PROP. DL-,01 0.422 EUR

HN9 XFRA US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01 0.133 EUR

HC5 XFRA US40414L1098 HCP INC. DL 1 0.328 EUR

DL8 XFRA US2480191012 DELUXE CORP. DL1 0.266 EUR

DG3 XFRA US1508701034 CELANESE CORP. DL-,0001 0.479 EUR

ABG XFRA US03073E1055 AMERISOURCEBERGEN DL-,01 0.355 EUR

ALK XFRA US0116591092 ALASKA AIR GRP INC. DL 1 0.311 EUR

UI2Y XFRA DE000A1C5D88 MERCK FINCK STIFT.BALA.UI 2.000 EUR

WXIE XFRA DE000A1C2XN2 BERENB.EUROP.EQUITIES R 2.440 EUR

WXI8 XFRA DE000A1C5D21 BERENBERG EM EQUITY R 2.000 EUR

EXVM XFRA DE000A0Q4RZ9 I.EB.R.GOV.GER.0-1Y U.ETF 0.256 EUR

EXHF XFRA DE000A0H0785 IS.E.G.B.C.1.5-10.5 U.ETF 0.234 EUR

EXX6 XFRA DE000A0D8Q31 I.EB.R.GOV.GE.10.5+ U.ETF 1.046 EUR

B4D XFRA US1182301010 BUCKEYE PARTNERS L.P. 0.666 EUR

EXHD XFRA DE0006289499 I.EB.R.G.G.5.5-10.5 U.ETF 0.361 EUR