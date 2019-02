FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 15.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 18.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 15.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 18.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH4W48 HSH NORDBANK KK2 15/21 0.000 %

XFRA DE000HLB5LT1 LB.HESS.-THR.ZI.DI.02B/18 0.001 %

U2IT XFRA DE0009781997 TBF GLOBAL INCOME I 0.720 EUR

ADM XFRA US0394831020 ARCHER DANIELS MIDLAND 0.311 EUR

THL XFRA AU000000TAH8 TABCORP HLDGS LTD 0.069 EUR

B4B XFRA DE000BFB0019 METRO AG ST O.N. 0.700 EUR

B4B3 XFRA DE000BFB0027 METRO AG VZO O.N. 0.700 EUR

XFRA DE000HSH5ZR2 HSH NORDBANK MZC 11 16/20 0.000 %