- im eigenen Laden. Die Allianz kauft für 1,5 Mrd. Euro weitere Aktien zurück. Damit ist der stabile und leicht steigende Kurs gesichert. Wie weit dies trägt ist offen aber die Aktie kann damit als solides Jahresinvestment eingeordnet werden. Nur in einem sehr schwachen Markt könnte die Aktie 5 oder 6 % verlieren. Also: Wer Ruhe und Solidität wünscht, investiert in Allianz.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info