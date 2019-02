Medienmitteilung

COLTENE mit kräftigem Wachstum im Geschäftsjahr 2018

Wechsel der Finanzberichterstattung von IFRS auf Swiss GAAP FER

Altstätten, 15. Februar 2019 - Die COLTENE Holding AG (SIX Swiss Exchange: CLTN), ein international führender Entwickler und Hersteller von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten für Zahnarztpraxen, steigerte im Geschäftsjahr 2018 den Nettoumsatz um 21,4% auf CHF 204,0 Mio. (2017: CHF 168,0 Mio.).

Die Umsätze aus Akquisitionen (Kenda, SciCan und Micro-Mega) erreichten CHF 30,4 Mio. und trugen 18,1% zum Wachstum bei. Der positive Währungseffekt war gering und erhöhte das Umsatzergebnis um 0,6%. Das währungsbereinigte organische Wachstum der angestammten Aktivitäten der COLTENE Gruppe lag mit 2,7% am oberen Ende des geschätzten Marktwachstum von 2-3%.

Die Gruppe wies in drei der vier Verkaufsregionen deutliche Umsatzzunahmen aus. Insbesondere in den Regionen Nordamerika und EMEA, die von den dazugekauften Aktivitäten von Kenda, SciCan und Micro-Mega am stärksten profitierten, fiel das Wachstum mit 31,3% respektive 18,1% in Lokalwährungen markant aus. In Asien erreichte die Umsatzausdehnung 16,7%. In Lateinamerika blieben die Verkäufe in Lokalwährungen trotz des deutlich schwächer notierenden brasilianischen Reals (-12,9% im Jahresdurchschnitt) konstant auf Vorjahresniveau. Die wirtschaftlichen und politischen Unsicherheiten in Schlüsselmärkten dieser Region hemmten die Umsätze.

Die COLTENE Gruppe unterteilte ihr Sortiment nach dem Zusammenschluss und der Integration von SciCan und Micro-Mega neu in die Bereiche Infektionskontrolle, Zahnerhaltung (Restauration, Endodontie) und Behandlungseffizienz (Prothetik, Rotierende Instrumente und Behandlungshilfen). Das Wachstum in der aktuell nach rund dreimonatiger Konsolidierung der Verkäufe von SciCan und Micro-Mega grössten Produktgruppe Behandlungseffizienz betrug 29,2% in Lokalwährungen. Die zweitgrösste Produktgruppe Zahnerhaltung wies einen leichten Rückgang der Umsätze von 0,8% aus, während der 2018 kleinste Bereich Infektionskontrolle die Verkäufe signifikant um 103,9% verdoppelte.

Das geprüfte und definitive Jahresergebnis 2018 wird COLTENE am 4. April 2019 veröffentlichen.

Wechsel des Rechnungslegungsstandards

Der Verwaltungsrat der COLTENE Holding AG hat am 14. Februar 2019 beschlossen, die Konzernrechnungslegung im Geschäftsjahr 2019 von IFRS auf Swiss GAAP FER umzustellen. Die COLTENE Holding AG wird erstmals per Halbjahresabschluss 2019 nach Swiss GAAP FER berichten. Für das Geschäftsjahr 2018 wird COLTENE Holding noch nach IFRS Bericht erstatten. Mit dem Wechsel zu Swiss GAAP FER entscheidet sich COLTENE für einen pragmatischen Rechnungslegungsstandard mit vergleichbarer Aussagekraft zu IFRS, welcher den Bedürfnissen eines international tätigen, mittelgrossen Unternehmens entspricht und weniger Komplexität respektive Kosten nach sich zieht.

Eine transparente Berichterstattung nach dem "true and fair view"-Prinzip ist mit Swiss GAAP FER weiterhin sichergestellt. Mit dem Wechsel von IFRS zu Swiss GAAP FER wird COLTENE den gesamten bilanzierten Goodwill mit dem Eigenkapital verrechnen. Damit kommt es zu einer Verkürzung der Bilanz und zu einer Reduktion der Eigenkapitalquote. Zudem wird die Bilanz im Wesentlichen um die Vorsorgeverpflichtungen gemäss IAS 19 entlastet und auch die dafür nötigen aktuarischen Bewertungen werden in Zukunft wegfallen. Auf den Reingewinn wird sich dies im Normalfall leicht positiv auswirken. Der Halbjahresbericht 2019 wird eine entsprechende Überleitungsrechnung enthalten.

Die Gründe für den Wechsel liegen in der stetig zunehmenden Regeldichte und Komplexität von IFRS. Sie bescheren kleinen und mittleren börsenkotierten Unternehmen zunehmend hohe administrative Kosten. "Nach sorgfältiger Beurteilung wurde klar, dass für unsere Anspruchsgruppen die Vorteile von Swiss GAAP FER überwiegen", sagt Gerhard Mahrle, CFO der COLTENE Holding AG. Die COLTENE Gruppe wird die Konzernrechnung weiterhin nach dem Prinzip von "true and fair" in der gewohnten Qualität und Transparenz erstellen und somit ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der finanziellen Situation vermitteln. Mit Swiss GAAP FER werden die bisherigen Bewertungskriterien weiterhin angewendet, soweit sie mit dem neuen Rechnungslegungsstandard vereinbar sind. Die Gewinnausweise vergangener und künftiger Geschäftsabschlüsse bleiben so vergleichbar.

Als Folge des Wechsels des Rechnungslegungsstandards wird die COLTENE Holding AG der SIX Swiss Exchange einen Segmentwechsel vom International Reporting Standard in den Swiss Reporting Standard mit Wirkung per 1. Juli 2019 (erster Handelstag im Swiss Reporting Standard) beantragen. Die Aktien der COLTENE Holding AG bleiben in den Indizes der SPI-Familie sowie in den beiden SXI-Indizes, SXI Life Sciences und SXI Bio+Medtech, der SIX Swiss Exchange enthalten.

Hätte COLTENE den Jahresbericht 2017 und den Halbjahresbericht 2018 nach den Grundlagen von Swiss GAAP FER erstellt, hätten sich EBIT, Reingewinn, Bilanzsumme und Eigenkapitalquote wie folgt verändert:

Im Geschäftsjahr 2017 wären EBIT und Reingewinn um rund CHF 0,1 Mio. höher ausgefallen. Aufgrund der vollständigen Ausbuchung des Goodwills, der darauf entfallenden latenten Steuern sowie der Pensionsverbindlichkeiten hätten sich das Eigenkapital um rund CHF 27 Mio. und die Bilanzsumme um rund CHF 39,0 Mio. reduziert. Die Eigenkapitalquote hätte dadurch um 0,7%-Punkte zugenommen und würde unter Swiss GAAP FER statt 72,7% 73,4% betragen.

Im ersten Semester 2018 wären wegen einem positiven Effekt im IFRS-Abschluss aus der IAS 19-Berechnung aufgrund der Senkung des Umwandlungssatzes in der Pensionskasse der EBIT unter Swiss GAAP FER um rund CHF 1,4 Mio. und der Reingewinn um rund CHF 1,2 Mio. tiefer ausgefallen. Die Eigenkapitalquote wäre bei einem tieferen Eigenkapital von rund CHF 31 Mio. und einer kürzeren Bilanzsumme von rund CHF 41 Mio. von 70,9% auf 69,3% gesunken.

Finanzkalender

Medien- und Analystenkonferenz zum Geschäftsjahr 2018, Veröffentlichung Jahresbericht 2018 4. April 2019 Generalversammlung 2019 30. April 2019 Publikation der Halbjahreszahlen 2019 August 2019

Für weitere Informationen: Gerhard Mahrle, Corporate Communications/Investor Relations,

Telefon +41 71 757 54 37, Mobile +41 79 346 23 02, E-mail gerhard.mahrle@coltene.com

Hintergrundinformation zu COLTENE

COLTENE ist ein international tätiges Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von zahnmedizinischen Verbrauchsgütern und Kleingeräten in den Bereichen Infektionskontrolle, Zahnerhaltung und Behandlungseffizienz. COLTENE verfügt in den USA, Kanada, Brasilien, Deutschland, Frankreich und der Schweiz über modernste Produktionsstätten. Zudem ist COLTENE mit eigenen Vertriebsorganisationen in den wichtigen Schlüsselmärkten wie Europa, Nord- und Lateinamerika, China und Indien präsent. Weltweit vertrauen Zahnärzte und Dentallabors auf die qualitativ hochwertigen Produkte von COLTENE. Die Namenaktien (CLTN) werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt. Weitere Informationen zu COLTENE und ihren Produkten finden Sie auf der Webseite www.coltene.com (http://www.coltene.com/de/).

This written statement and oral statements or other statements made, or to be made, by us contain forward-looking statements that do not relate solely to historical or current facts. These forward-looking statements are based on the current plans and expectations of our management and are subject to a number of uncertainties and risks that could significantly affect our current plans and expectations, as well as future results of operations and financial condition. We undertake no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements, whether as a result of new information, future events or otherwise.