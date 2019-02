FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chef des Touristikkonzerns Tui, Friedrich Joussen, hat für annähernd 1 Million Euro Tui-Aktien gekauft. Joussen gab am 13. Februar insgesamt knapp 984.000 Euro für den Erwerb aus, wie aus einer Pflichtmitteilung des Unternehmens hervorgeht. Bei einem Durchschnittspreis von 9,84 je Aktie dürfte das 100.000 Anteilen entsprechen.

Joussen demonstriert damit Vertrauen in den Konzern, nachdem Tui Anfang Februar die Gewinnerwartungen für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 senken musste. Der Aktienkurs war daraufhin um 19 Prozent eingebrochen und ist in den folgenden Tagen weiter gefallen. Tui schlossen am Donnerstag im Xetra-Handel bei 9,20 Euro.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 01:18 ET (06:18 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.