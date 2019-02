IRW-PRESS: Naturally Splendid Enterprises Ltd.: Naturally Splendid erwirbt Cannabinoid-Extraktionsgeräte von Wahupta

Naturally Splendid erwirbt Cannabinoid-Extraktionsgeräte von Wahupta

14. Februar 2019 - VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - NATURALLY SPLENDID ENTERPRISES LTD. (Naturally Splendid oder NSE) (TSX-V:NSP)(OTCQB: NSPDF)(FRANKFURT:50N) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen beabsichtigt, bestimmte Cannabinoid-Extraktionsgeräte im Wert von 1.025.000 kanadische Dollar (CAD) (die Extraktionsgeräte) von Wahupta Ventures Inc. (Wahupta) im Gegenzug für die Ausgabe von 5.540.541 Stammaktien von Naturally Splendid zu erwerben.

Wahupta hat im Rahmen der zuvor angekündigten Kooperationsvereinbarung (siehe Pressemeldung vom 9. Oktober 2018) bislang drei Finanzierungstranchen in Höhe von insgesamt 500.000 CAD abgeschlossen. Der Erwerb der Extraktionsgeräte stellt die letzte Tranche gemäß den neu verhandelten Bedingungen der Kooperationsvereinbarung dar.

Wahupta verfügt über seine Tochtergesellschaft Curran Technologies Inc. (CTI) über umfangreiche Kenntnisse auf dem Gebiet der Cannabinoidextraktion. CTI hat eine vollständige Extraktionsanlage und ein Labor für Naturally Splendid konzipiert. CTI ist ein industrieller Hersteller von hochwertigen Extraktionsgeräten mit geschlossenem Kreislauf (Closed Loop) mit Sitz in Victoria (British Columbia, Kanada). Das primäre, von CTI hergestellte Extraktionssystem, die hocheffiziente Extract Pro-Reihe, wird wegen seiner Langlebigkeit, Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit geschätzt.

Im Rahmen der letzten Tranche der Kooperationsvereinbarung erhält Naturally Splendid von CTI vier Extraktionseinheiten, darunter drei (3) Extract Pro RIV-Extraktionseinheiten und eine (1) Extract Pro RIII-Extraktionseinheit, sowie alle erforderlichen Zubehörteile für eine voll funktionsfähige Cannabinoid-Extraktionsanlage (die Extraktionsanlage)

Die von CTI angebotenen skalierbaren Lösungen werden optimiert, um die Verarbeitung einer Reihe von Biomassematerialien zu einer Vielzahl von fertigen Cannabinoidprodukten - seien es Isolate oder Öle des gesamten Pflanzenspektrums - zu ermöglichen. Überdies wird Wahupta ein funktionsfähiges Labor planen und installieren, um die Naturally Splendid bereitgestellten Dienstleistungen und Geräte zu ergänzen.

Die Fertigung der Extraktionsgeräte hat begonnen, wobei die Endprüfung in einem strategischen Zeitrahmen abgeschlossen werden soll, sodass Naturally Splendid die entsprechende Lizenz von Health Canada gewährt werden kann. Die Extraktionsanlage wird in der Produktionsstätte von NSE in Pitt Meadows (BC, Kanada) aufgebaut.

Herr Warren Cudney, CEO von Wahupta, erklärt: Mir ist bewusst, dass die Branche dem Motto je größer, desto besser nacheifert. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch eine vernünftige Annahme. Wir haben jedoch mit Naturally Splendid eine Extraktionsstrategie erarbeitet, die auf mehrere skalierbare Einheiten setzt. Tatsache ist, dass die Cannabinoidextraktion in Kanada noch relativ jung ist. Die Extraktionstechnologien sind fortschrittlich und wirtschaftlich sinnvoll. Es ist die Aufbereitung des Rohstoffes, der Biomassematerialien, die noch in der gesamten Branche optimiert wird. Einheiten für kleinere Chargen ermöglichen mehrere Testläufe, um das Endergebnis zu optimieren und gleichzeitig den Verlust wertvoller Biomasse bei diesen Tests zu minimieren. Unserer Erfahrung nach sind die Landwirtschaft, der Anbau, die Ernte und die Aufbereitung der Biomasse trotz der Fortschrittlichkeit der Extraktionstechnologie noch immer in der Entwicklung begriffen. Mit diesen Einheiten können wir beginnen, gemeinsam mit den Landwirten zu ermitteln, welche Ernteverfahren die größten Erträge aus den verschiedenen Biomasseformen erzielen können.

Bryan Carson, VP of Operations und Mitbegründer von Naturally Splendid, meint: Bei NSE verstehen wir die Skalierung von einem Konzept bis zum verkaufsfertigen Produkt. Die Produktentwicklung erfolgt in mehreren Schritten. Daher wird uns die Flexibilität, die uns mehrere Extraktionssysteme für kleine Chargen bieten, einen Wettbewerbsvorteil bei der Produktentwicklung verschaffen. Diese Herangehensweise ermöglicht die genauere Prüfung von Produkten durch eine F&E-Strategie und schafft so einen deutlich effizienteren Produktentwicklungsprozess.

NSE und Wahupta werden sich überdies um den Abschluss einer weiteren Kooperationsvereinbarung bemühen, bei der die gemeinsamen Kenntnisse und Dienstleistungen der Unternehmen in den Märkten für die Cannabinoidextraktion genutzt werden.

Herr Douglas Mason, CEO von Naturally Splendid, fügt hinzu: Dies ist ein historischer Tag für NSE, da wir mit dem Bau unserer Cannabinoid-Extraktionsanlage beginnen. Naturally Splendid Extracts setzt sein Antragsverfahren auf Erteilung einer Standardverarbeitungslizenz für eine Cannabinoid-Extraktionsanlage nach dem Cannabis Act (Kanada) fort und der Bau der Anlage ist ein entscheidender Schritt bei der Erteilung der erforderlichen Lizenz durch Health Canada. Wir freuen uns, unsere Tochter Naturally Splendid Extracts in diese Phase zu bringen und sehen den vielfältigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit Wahupta entgegen.

In den letzten zwölf Monaten hat sich Naturally Splendid nach und nach als bedeutender Akteur in den sich entwickelnden CBD-Märkten positioniert, indem es seine bestehende Vertriebsreichweite durch seine Einzelhandelslinien, die kein CBD enthalten, wie Natera Hemp Foods, Natera Sport , Natera FX, Elevate Me und Pawsitive FX, sowie durch die zahlreichen Kunden von NSE für die Vertragsfertigung, deren Produkte bei den meisten großen Einzelhändlern in Kanada verkauft werden, aggressiv ausgebaut hat. Die Einzelhandelslinien von Naturally Splendid werden derzeit ohne CBD-Anreicherung formuliert und vermarktet. Sobald die Vorschriften jedoch CBD-Lebensmittel und -Getränke zulassen, verfügt NSE bereits über ein integriertes Vertriebsnetz in ganz Nordamerika.

Die kanadischen Vorschriften für CBD sollen 2019 geändert werden, um mit CBD angereicherte Lebensmittel, Nahrungsergänzungsmittel und Getränke zu erlauben. Health Canada wird im Frühling 2019 Tagungen abhalten, um die geplanten Vorschriften für die Verarbeitung und den Verkauf von Cannabinoiden zu erarbeiten.

Herr Craig Goodwin, President und Gründer von Naturally Splendid, sagt: Wir haben unseren strategischen Geschäftsplan von reinen Einzelhandelsprodukten hin zu einem viel stärker vertikal integrierten Geschäftsmodell weiterentwickelt. Dieses Modell beinhaltet derzeit unsere eigene Herstellung von Hanfsamen, -protein und -öl sowie unsere Produktionsstätte für Ernährungsriegel. Der Bau einer Cannabinoid-Extraktionsanlage für CBD (Cannabidiol) ergänzt die Dienstleistungen und Produkte, die wir unseren Kunden bieten, weiter. Wir freuen uns darauf, die Biomasse von Wahupta zu verarbeiten und in Zusammenarbeite mit Wahupta eine starke Marke für CBD-Produkte unter Nutzung unserer verschiedenen Produktionsstätten aufzubauen.

Der Abschluss des Erwerbs der Extraktionsgeräte und die Ausgabe der Aktien stehen unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange.

Über Wahupta Ventures Inc.:

Nähere Informationen erhalten Sie unter www.wahupta.com.

Über Naturally Splendid Enterprises Ltd.

Naturally Splendid ist ein auf Biotechnologie und Konsumprodukte spezialisiertes Unternehmen, das eine vollkommen neue Generation von bioaktiven, nährstoffreichen Nahrungsmitteln auf pflanzlicher Basis und damit in Zusammenhang stehenden Produkten entwickelt, produziert, kommerzialisiert und lizenziert. Naturally Splendid ist darum bemüht, sein Portfolio an (erteilten und angemeldeten) Patenten sowie geistigen Eigentumsrechten, welche auf die kommerziellen Anwendungen von Cannabinoid-Wirkstoffverbindungen in Industriehanf in einem breiten Anwendungsspektrum fokussiert sind, stetig zu erweitern.

Nähere Information erhalten Sie per E-Mail (info@naturallysplendid.com) oder über das Anlegerservice (Tel. 604-673-9573).

Für das Board of Directors:

Douglas Mason

CEO, Director

Kontaktdaten

Naturally Splendid Enterprises Ltd.

(NSP - TSX Venture; NSPDF - OTCQB; 50N Frankfurt)

#108-19100 Airport Way

Pitt Meadows, BC, V3Y 0E2

Büro: (604) 465-0548

Fax: (604) 465-1128

E-Mail: info@naturallysplendid.com

Webseite: www.naturallysplendid.com

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Informationen in dieser Pressemitteilung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung basieren. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen des Managements wider. Sie stellen keine Garantie für zukünftige Leistungen dar. Naturally Splendid weist darauf hin, dass sämtliche zukunftsgerichteten Aussagen grundsätzlich ungewiss sind und die tatsächlichen Leistungen von einer Reihe bedeutsamer Faktoren beeinflusst werden, auf die Naturally Splendid größtenteils keinen Einfluss hat. Dazu zählt auch, ob Naturally Splendid in der Lage sein wird, mit großen Lebensmittel- und Getränkeunternehmen zu konkurrieren; ob der Verkauf potenzieller Produkte Gewinne abwerfen wird; ob sich der Verkauf von geschälten Hanfsamen so weiterentwickelt wie bisher oder ansteigt; ob das Unternehmen in der Lage sein wird, alle Großaufträge für Hanfsamen zu bedienen; sowie das Risiko, dass nicht für alle potenziellen Anwendungen - unter anderem für den Antrag auf Gewährung einer standardmäßigen Verarbeitungslizenz - die erforderlichen behördlichen oder gesetzlichen Genehmigungen erteilt werden. Demnach können die tatsächlichen und zukünftigen Ereignisse, Bedingungen und Ergebnisse erheblich von den Schätzungen, Ansichten, Absichten und Erwartungen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, abweichen. Naturally Splendid ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu berichtigen, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben.

DIE TSX VENTURE EXCHANGE UND DEREN REGULIERUNGSORGANE (IN DEN STATUTEN DER TSX VENTURE EXCHANGE ALS REGULATION SERVICES PROVIDER BEZEICHNET) ÜBERNEHMEN KEINERLEI VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45911

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=45911&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA63902 L1004

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA63902L1004

AXC0045 2019-02-15/07:58