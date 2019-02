Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Coca-Cola nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 56 US-Dollar belassen. Das vierte Quartal des Getränkeherstellers sei zwar solide gewesen, doch der Ausblick bringe die Aktie unter Druck, schrieb Analyst Nik Modi in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das Ziel für das Jahresergebnis je Aktie 2019 liege deutlich unter seiner und der Konsensschätzung./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 07:56 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 08:15 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0098 2019-02-14/22:17

ISIN: US1912161007