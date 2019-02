Die DZ Bank hat Takkt vor Zahlen und einem Ausblick auf das neue Jahr auf "Halten" mit einem fairen Wert von 15 Euro belassen. Eine nachlassende konjunkturelle Dynamik und rückläufige Einkaufsmanagerindizes ließen 2019 ein nur moderates Gewinnwachstum des B2B-Versandhändlers erwarten, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er rechne allerdings mit zunehmend positiven Wachstumsimpulsen aus der Digitalisierung des Geschäftsmodells. Ohne größere Zukäufe in den nächsten Monaten sei wegen der hohen Eigenkapitalquote eine Sonderdividende denkbar./ck/fba Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 16:47 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.02.2019 / 16:52 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

