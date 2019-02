MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 DGAP-News: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 15.02.2019 / 08:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2018 Hamburg, 15. Februar 2019 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2018. Die am 1. Februar 2019 vorab bekanntgemachten Zahlen werden hierin bestätigt. Kennzahlen 2018 GuV 2018 2017 +/- TEUR TEUR Umsatz 42.727 47.318 -10% davon Management Fees 36.348 36.497 -0,4% davon Transaction Fees 6.146 10.445 -41% Umsatznahe sonstige betriebliche - 12.309 - Erträge(1) Umsatz (adjustiert) 42.727 59.627 -28% Personalaufwendungen -28.592 -27.137 5% Sonstige betriebliche Aufwendungen -24.643 -24.219 2% Ergebnis vor Steuern (EBT) -16.671 17.353 n/a Außerordentliche Abschreibungen (Retail 17.238 - - Business)(2) EBT (adjustiert) 567 17.353 -97% Konzernergebnis -18.673 13.150 n/a Bilanz 31.12.2018 31.12.2017 TEUR TEUR Bilanzsumme 151.213 135.478 12% Anlagevermögen 87.769 61.743 42% davon Finanzanlagen 81.312 54.486 49% Umlaufvermögen 63.379 73.634 -14% davon Kassenbestand und Guthaben bei 28.578 28.873 -1% Kreditinstituten Eigenkapital 112.467 102.240 10% Eigenkapitalquote 74,3% 75,5% -1,2p- p Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) 282 257 +25 MA 1Sonstige betriebliche Erträge aus Anlageabgängen (Veräußerung des Immobilienprojekts "The Cloud") 2Abschreibungen und Wertberichtigungen im Zusammenhang mit dem Projekt "Oil Rig" Der Geschäftsbericht 2018 wird auf den Investor-Relations-Seiten der MPC Capital-Website zum Download zur Verfügung gestellt: https://www.mpc-capital.de/berichte Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 300 Mitarbeiter. Kontakt MPC Capital AG Stefan Zenker Leiter Investor Relations & Public Relations Tel. +49 (40) 380 22-4347 [IMAGE] E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com 15.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG Palmaille 75 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 380 22-0 Fax: +49 (0)40 380 22-4878 E-Mail: kontakt@mpc-capital.com Internet: www.mpc-capital.de ISIN: DE000A1TNWJ4 WKN: A1TNWJ Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776415 15.02.2019 ISIN DE000A1TNWJ4 AXC0047 2019-02-15/08:01