Die wahre Begebenheit: Eine Familie erlebt an Weihnachten 2004 die bisher größte Naturkatastrophe dieses Jahrhunderts: den verheerenden Tsunami in Südostasien, der eine Viertel Million Menschen das Leben gekostet hat, ausgelöst durch ein Seebeben im Indischen Ozean.



Der Film: Regisseur Juan Antonio Bayona verarbeitet das unfassbare Leid und die verheerende Vernichtung mit Naomi Watts und Ewan McGregor 2012 in dem preisgekrönten Kinofilm THE IMPOSSIBLE, den TELE 5 am Freitag, 15. Februar um 20:15 Uhr ausstrahlt. Darin wird packend und intensiv das Schicksal einer britischen Familie (im wahren Leben war es die spanische Familie Álvarez Belón) erzählt, die den Tsunami überlebt hat. Für ihre schauspielerische Leistung als schwer verletzte Maria wurde Naomi Watts für den Oscar nominiert.



Der Tsunami, die Zerstörung, der Schmerz - genial eingefangen und verarbeitet in THE IMPOSSIBLE.



