Die Sorge ist groß, dass die deutsche Industrie zu schwerfällig ist, um im digitalen Zeitalter mitzuhalten. Bei der "Hinterland" in Bielefeld treffen Familienunternehmer auf Gründer und suchen gemeinsam Lösungen.

Den ersten Tipp gibt's gleich zu Beginn: Gerade hat Frank Thelen, selbst erklärter Retter der deutschen Wirtschaft, den Leuten zugerufen, dass es in Zukunft nicht mehr reichen werde, sich "auf das perfekte Spaltenmaß zu konzentrieren". Dass man also nicht nur ein detailverliebter Tüftler sein, sondern groß denke müsse. Da verrät der Investor, bekannt aus der Fernsehshow "Die Höhle des Löwen", noch dies: Unerkannt aufs Klo gehen, das könne er eigentlich auf keiner Konferenz mehr. Irgendwann stehe immer ein Gründer neben ihm - und nutze die Gunst der Stunde, um ihm seine Geschäftsidee zu präsentieren. Das sei dann doch etwas nervig.Also eher kein Pitch am Pissoir?Dabei geht es bei der Hinterland-of-Things-Konferenz in einem alten Lokschuppen in Bielefeld genau darum: Idee auszutauschen - und besser noch Visitenkarten. Familienunternehmer und Start-up-Szene sind hier zusammengekommen. Um den einen den nötigen Schub für die digitale Ära mitzugeben - und den anderen Startkapital, Erfahrungen und idealerweise auch noch die ersten Aufträge. Denn der Gründer von heute, so die Idee hinter der Initiative, ist womöglich der Mittelständler von morgen.

Nicht ohne Grund findet das Happening im Herzen von Ostwestfalen statt. Hier sitzen sie, die traditionsreichen Familienunternehmen: Bertelsmann, Miele, Claas, Oetker. An sie richtet auch Frank Thelen einen Appell, ehe er durchblicken lässt, dass er auf Smalltalk auf dem Herrenklo wenig Lust hat: Eine Finanzierungsrunde von 50 Millionen Euro und mehr, das sei in Deutschland noch immer schwierig. Familienunternehmen könnten solche Schecks schreiben, sagt er. "Die haben nur noch nicht den Muskel dazu."

Lucas von Cranach, der für seine Fußball-App Onefootball unter anderem ...

