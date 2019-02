Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Osram nach Gesprächen mit Investoren über eine Übernahme von 40 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Solange eine Übernahme nicht offiziell werde, bewerte er die Aktie auf fundamentaler Basis, schrieb Analyst Philip Saliba in einer am Freitag vorliegenden Studie. Nach einem schwachen Start in das laufende Jahr sei eine Gewinnwarnung möglich./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 21:57 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

