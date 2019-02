Die jüngste Routineuntersuchung zeigt: Trumps Body-Mass-Index ist über 30 gestiegen. Damit gilt der Präsident, der seine gute Gesundheit betont, als fettleibig.

Es gehört zu den Besonderheiten der US-Politik, dass Präsidenten in den Vereinigten Staaten ab und an offenlegen müssen, wie es um ihre Gesundheit bestellt ist. Das ist nicht rechtlich vorgeschrieben, aber zu einer Art Ritual geworden, um das auch Donald Trump nicht herumkommt. Zum zweiten Mal in seiner Amtszeit unterzog sich Trump einem Gesundheitscheck - und die Ergebnisse, die das Weiße Haus nun veröffentlichte, sind nur semi-erfreulich für ihn.

Trumps Arzt Sean Conley bescheinigt dem Präsidenten darin zwar, sein Gesundheitszustand sei insgesamt "sehr gut". Doch einer der Werte, die in aller Ausführlichkeit mitgeliefert werden, dürfte Trump - und auch seinem Arzt - nicht ganz so gut gefallen: 110,2 Kilogramm bringt der Präsident demnach auf die Waage. Beim Gesundheitscheck Anfang 2018 waren es 108,4 Kilogramm gewesen.

Trumps damaliger ...

