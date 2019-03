Der New York Times-Journalist David Enrich listet sehr seltsame Details der langjährigen Geschäftsbeziehung zwischen der Deutschen Bank und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump auf. So schreibt David Enrich von der New York Times (NYT), dass die Deutsche Bank dem Unternehmer Trump über Jahrzehnte insgesamt über zwei Milliarden US-Dollar unter teils sehr fragwürdigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...