FRANKFURT (Dow Jones)--Die Finanzinvestoren Hellman & Friedman sowie Blackstone haben über das Vehikel Bidco eine öffentliche Offerte für Scout24 vorgelegt und den Preis auf 46 Euro je Aktie in bar aufgestockt. Vorstand und Aufsichtsrat von Scout24 unterstützen jetzt das Übernahmeangebot. Daher habe man mit Bidco eine Investment-Vereinbarung abgeschlossen, teilte Scout 24 am Freitagmorgen mit.

Der Gebotspreis entspreche einem Aufschlag von 27,4 Prozent zum Kurs am 13. Dezember von 36,10 Euro und von 24,4 Prozent auf den Dreimonatsdurchschnittskurs, so Scout24. Im Dezember hatte die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet, Scout24 prüfe einen Verkauf an Finanzinvestoren für mehr als 5 Milliarden Euro und den Abschied von der Börse.

Nach dem aktuellen Angebotspreis liegt der Eigenkapitalwert der Gesellschaft bei 4,9 Milliarden und der Unternehmenswert bei 5,7 Milliarden Euro. Das Übernahmeangebot sieht eine Mindestannahmeschwelle von 50 Prozent plus eine Aktie vor.

Noch Mitte Januar hatte Scout24 ein Übernahmeangebot von Hellman & Friedman und Blackstone abgelehnt. Der damals vorgeschlagene Preis von 43,50 Euro je Aktie sei "unangemessen", so Scout24 damals. Scout24 gehörte ehemals Hellman & Friedman, die 2013 eine Mehrheitsbeteiligung von der Deutschen Telekom erwarb. Das Unternehmen wurde 2015 an die Börse gebracht.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 15, 2019 02:12 ET (07:12 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.