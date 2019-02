Der kanadische Cannabis-Top-Player Canopy Growth hat am Donnerstag ein starkes Quartalsergebnis veröffentlicht. Der Umsatz stieg auf 83,0 Millionen Kanadische Dollar, nach 21,7 Millionen Kanadischen Dollar im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Damit wurden die Erwartungen der Analysten übertroffen. Gleichzeitig wies das Unternehmen einen Verlust von 121 Millionen Kanadische Dollar oder 38 Cent je Aktie aus. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres konnte Canopy noch einen Gewinn von 11 Millionen Kanadischen Dollar oder einem Cent je Aktie erzielen. Erfreulich ist die hohe Cash-Position von 4,92 Millionen Kanadische Dollar. Ein Jahr zuvor standen hier noch 0,43 Millionen zu Buche. Hier macht sich das Engagement von Constellation Brands bemerkbar. Summa summarum bewegte sich Canopy Growth in dem Rahmen, was DER AKTIONÄR erwartet hatte. Wichtiger werden die kommenden Quartale werden, wenn sich dann die Entwicklungen im Zuge vollständigen Legalisierung von Cannabis in Kanada deutlicher zeigen wird.

