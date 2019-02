Netcoins Holdings Inc.: Netcoins ermöglicht Kreditkartenzahlungen für den Erwerb von Kryptowährungen DGAP-News: Netcoins Holdings Inc. / Schlagwort(e): Produkteinführung Netcoins Holdings Inc.: Netcoins ermöglicht Kreditkartenzahlungen für den Erwerb von Kryptowährungen 15.02.2019 / 08:50 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Netcoins ermöglicht Kreditkartenzahlungen für den Erwerb von Kryptowährungen VANCOUVER, British Columbia. 14. Februar 2019. Netcoins Holdings Inc. ("NETC" oder das "Unternehmen") (CSE: NETC) (OTC: GARLF) (WKN: 1WJ) gibt bekannt, dass sich das Unternehmen mit Simplex zusammengeschlossen hat, um mit sofortiger Wirkung Kreditkartenzahlungen für den Erwerb von Kryptowährungen zu ermöglichen. Netcoins erlaubt zurzeit den Nutzern den Erwerb von Kryptowährungen durch ihr Vertriebsnetz, mittels vorausbezahlter Gutscheine und Online mit Geldmitteln von Bankkonten (via Banküberweisungen, Rechnungszahlungen oder telegrafische Geldüberweisungen). Diese Partnerschaft mit Simplex gibt den Nutzern eine weitere Zahlungsmethode zur Auswahl. Neue und bestehende Netcoins-Kunden können jetzt Kryptowährungen direkt mit ihren Kreditkarten bei Netcoins.app erwerben. Simplex ist eine lizenzierte Finanzinstitution, die betrugsfreie Online-Zahlungsabwicklungslösungen bietet. Simplex ermöglicht Kaufleuten weltweit Kreditkartenzahlungen ohne Rückbuchungsrisiko zu akzeptieren. "Wir arbeiten weiterhin hart daran, die Kryptowährungen der breiten Öffentlichkeit zugänglicher zu machen. Netcoins ist in der einzigartigen Lage, alle Arten von Kryptowährungshändlern zu bedienen, ob das jetzt jemand ist, der eine vertraute Verkaufsumgebung bevorzugt oder jemand, der ein reibungsloses Online-Erlebnis wünscht," sagte Netcoins CEO Mark Binns. "Wir sind begeistert, mit Simplex zusammenzuarbeiten, um Kreditkartenzahlungen und einen schnellen und sicheren Weg für unsere Nutzer zum Erwerb von Kryptowährungen mittels unseres Portals zu ermöglichen." Über das Unternehmen Das Unternehmen entwickelt Software, die den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen für den Großverbraucher und Investor durch Vermittlungsdienstleistungen leicht zugänglich macht. Netcoins ermöglicht Krypto-Transaktionen mittels über 171.000 Verkaufsstellen weltweit, eines Selbstbedienungs-Krypto-Kaufportals und einer Over-The-Counter (OTC) Handelsplattform. Im Auftrag des Board of Directors "Mark Binns" Mark Binns CEO and Director Für Investor-Relations-Anfragen kontaktieren Sie bitte Netcoins unter: Tel.: 778.785.1175 oder E-mail ir@gonetcoins.com. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen 15.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Netcoins Holdings Inc. 488 - 1090 West Georgia Street V6E 3V7 Vancouver Kanada Telefon: +1 604 687-7130 E-Mail: info@gotnetcoins.com ISIN: CA64113C1032 WKN: A2N41F Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt, München; Toronto Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776443 15.02.2019 ISIN CA64113C1032 AXC0064 2019-02-15/08:50