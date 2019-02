Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Zalando von 27 auf 14 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Margenerosion bei den Einzelhandelsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analystin Michelle Wilson in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Online-Modehändler Zalando habe die operative Ergebnismarge (Ebit) in den vergangenen zwei Jahren viermal gesenkt. Die deutliche Kurszielsenkung begründete Wilson mit dem gestiegenen Risiko, dass Zalando weiterhin seine liquiden Mittel aufbrauche./gl/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0001 2019-02-15/08:52

ISIN: DE000ZAL1111