Der Handel am Freitag in Frankfurt steht unter ungünstigen Vorzeichen. Bereits am Vortag belasteten schwache Konjunkturdaten die Wall Street, negative Aussagen zu den Handelsgesprächen zwischen China und den USA drückten dann am Morgen Asiens Börse tief ins Minus. Der DAX wird vorbörslich knapp oberhalb der Marke von 11.000 Punkten taxiert. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

