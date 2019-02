Was will Geely (WKN: A0CACX) damit sagen? Der E-Auto-Primus aus China platzierte am Donnerstag auf Seite 5 in der renommierten "Frankfurter Allgemeine Zeitung" eine ganzseitige Werbung für den neuen Luxusschlitten Polestar 1 seiner gleichnamigen europäischen E-Automarke. Werbung?

Der Anzeige ist ein Text beigefügt, der eher an einen Abschiedsbrief erinnert. Geely behauptet, dass die "liebe Autoindustrie irgendwann einfach stehen geblieben ist". Die Ansage darf als klarer Seitenhieb gegen die Autobauer hierzulande verstanden werden. Das ist kurios vor dem Hintergrund, dass Geely via einer Investmentgesellschaft seines Eigners Li Shufu größter Aktionär von Daimler ist (hält 9,7 Prozent). Geely gehört nach eigenen Angaben bereits zu den Top-10-Autobauern der Welt.

Hier sehen Sie die Geely-Anzeige in der FAZ A nice full-page add of Geely Polestar in the German @FAZ_Wirtschaft newspaper Let's see how fast German car industry can reply to Chinese EV push. Commitments are made, now it is about delivery. Lithium pic.twitter.com/XGSh5UxgYv

- Dirk ...

Den vollständigen Artikel lesen ...