Auch Siliziumchips fallen nicht einfach vom Himmel, sondern benötigen eine Grundlage. Das Leben vieler dieser Microchips beginnt in Burghausen oder Freiberg, bzw. für den Weltmarkt in Portland (USA) oder Singapur.



Dort stellt nämlich die im MDAX und TecDAX gelistete Firma Siltronic sogenannte Wafer aus Reinstsilizium her. Mit Chips, die auf dieser Grundlage hergestellt werden, kommen wir täglich in Berührung. Unter anderem auf dem Bildschirm, auf dem Sie diese Zeilen lesen. Wie das Jahr 2018 für Siltronic lief, einen ersten Ausblick auf 2019, und wie Anleger an der weiteren Kursentwicklung partizipieren können, das alles erfahren Sie in unserem heutigen X-perten-Video.