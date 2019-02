Der deutsche Leitindex hat nach drei Gewinntagen in dieser Woche erstmals Verluste verzeichnet. Am Vormittag notierte der DAX teilweise noch klar im Plus. Am Nachmittag kam dann die Enttäuschung in Form von schwachen US-Konjunkturdaten.



Marktidee: Bilfinger Bei Bilfinger scheint es nach schwierigen Jahren aufwärts zu gehen. Der Konzern hat gestern Zahlen vorgelegt und die Märkte überzeugt. Die Aktie legte daraufhin um über sieben Prozent zu. Dabei übersprang sie auch wichtige charttechnische Marken. Jetzt rückt ein neuer Widerstand in den Fokus.