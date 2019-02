Insgesamt hält sich das Wertpapier von Lufthansa seit Ende Oktober in einem intakten Aufwärtstrend auf, der vom Unterstützungsniveau von 17,04 Euro auf ein Verlaufshoch von 22,70 Euro aufwärts geführt hat. Dabei gelang es gleich zwei wichtige Abwärtstrendlinien (kurzfristig so wie langfristig) zu überwinden, Anfang dieses Monats markierte das Papier aber bereits seinen vorläufigen Höhepunkt. Seitdem herrscht sukzessive Abgabebereitschaft in den Papieren, die sich im heutigen Handel vorbörslich weiter fortsetzt und im Rahmen des Aufwärtstrendkanals als gewöhnlicher Pullback gewertet werden kann. Dieser Umstand bietet für sehr kurzfristig agierende Investoren aber auch die Möglichkeit an einer fallenden Lufthansa-Aktie Rendite zu erzielen, unterliegt aufgrund des intakten Aufwärtstrendkanals jedoch auch höheren Risiken.

Pullback angelaufen

Über ein spekulatives Short-Investment ...

Den vollständigen Artikel lesen ...