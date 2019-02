Die VARTA AG (ISIN: DE000A0TGJ55), weltweit Experte für Mikrobatterien mit einer marktführenden Position bei Hörgerätebatterien sowie bei Lösungen für Hearables,

Power Packs und Energiespeicher, veröffentlicht vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das Geschäftsjahr 2018. Der Konzern blickt auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der jüngeren Firmengeschichte zurück.

Es wurden neue Rekordwerte beim Umsatz und Ergebnis erreicht.

Die VARTA AG blickt sehr optimistisch in das Geschäftsjahr 2019. Aufgrund der massiven Investitionen in die Erweiterung der Produktionskapazitäten erwartet der Konzern, beim Umsatz- und Ergebniswachstum erneut zuzulegen. "Wir setzen unseren profitablen Wachstumskurs mit erneut zweistelligen Wachstumsraten beim Umsatz und Ergebnis fort. Unsere Technologieführerschaft bauen wir mit der Einführung von neuen, innovativen Produkten in 2019 weiter aus. Das ist die Grundlage für die Fortsetzung unseres Erfolgs in der Zukunft", betonte Herbert Schein, CEO der VARTA AG. "Wir blicken sehr zuversichtlich in das Jahr 2019 und haben uns viel vorgenommen. Das Umsatz- und Ergebniswachstum ...

