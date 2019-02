Potsdam (ots) - Während auf Bundesebene um den Kohleausstieg gerungen wird, will die LEAG ein weiteres Lausitzer Dorf abbaggern.



Für die Erweiterung des sächsischen Tagebaus Nochten soll der Trebendorfer Ortsteil Mühlrose umgesiedelt werden. Das hat das Bergbauunternehmen den 200 Einwohnern am Donnerstagabend auf einer Versammlung bekannt gegeben. Die Umsiedlung sei notwendig, um an 150 Millionen Tonnen Rohbraunkohle für das Kraftwerk Boxberg zu kommen. Noch im März soll der Vertrag dazu unterzeichnet werden.



Mühlrose wäre der 138. Ort im Lausitzer Revier, der der Kohle geopfert wird.



