Die Privatbank Berenberg hat Fielmann auf "Hold" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Die Margenerosion bei den Einzelhandelsunternehmen dürfte sich fortsetzen, schrieb Analyst Graham Renwick in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Die Optikerkette Fielmann dürfte demnächst Eckdaten für 2018 im Rahmen der Unternehmensziele vorlegen. Investitionsrisiken lasteten allerdings weiter auf der der Entwicklung des freien Mittelzuflusses. Allerdings stütze die gesunde Bilanz weiterhin eine progressive Dividende./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 14.02.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0007 2019-02-15/09:23

ISIN: DE0005772206