Lumaland AG: Dr. Müller-Trimbusch verstärkt Lumaland Management als neuer Chief Financial Officer (CFO) DGAP-News: Lumaland AG / Schlagwort(e): Personalie Lumaland AG: Dr. Müller-Trimbusch verstärkt Lumaland Management als neuer Chief Financial Officer (CFO) 15.02.2019 / 10:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Dr. Müller-Trimbusch verstärkt Lumaland Management als neuer Chief Financial Officer (CFO) Berlin, [15. Februar 2019] - Die Lumaland AG, eine Home-Living Eigenmarken Holding, hat Dr. Jobst Müller-Trimbusch (48) am 1.12.2018 zum Chief Financial Officer (CFO) bestellt. Jobst Müller-Trimbusch verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im europäischen E-Commerce Bereich und im Investmentbanking. Er kommt vom Online-Fachhändler Contorion GmbH, wo er als CFO die Bereiche Finanzen, Konzernreporting, Treasury und Controlling verantwortete. Zuvor war er Head of Finance beim Medizindienstleister medneo sowie über fünf Jahre Finanzvorstand der Investmentbank-Boutiquen ICF Bank AG und equinet Bank AG. Die Grundlage seiner beruflichen Karriere legte er im Debt Capital Markets-Bereich bei Goldman Sachs, Frankfurt und im strategischen Planungsbereich der Deutschen Börse AG. Wanja S. Oberhof, CEO der Lumaland, sagte: "Strategische Klarheit, Kostenoptimierung bei hoher Kundenorientierung und ausgewählte Akquisitionen stehen bei der disziplinierten Umsetzung der weiteren Geschäftsentwicklung im Vordergrund. Jobst hat bewiesen, dass er Unternehmen effizient strukturieren und weiterentwickeln kann. Seine Erfahrung und Expertise, insbesondere im M&A- Bereich hilft uns sicherzustellen, dass wir unsere Marktposition weiter ausbauen und unsere strategischen Ziele erfüllen." Jobst Müller-Trimbusch, CFO der Lumaland, sagte: "Ich freue mich als CFO zu Lumaland zu kommen, meine Erfahrungen einzubringen und damit das Geschäft zu stärken. Lumaland ist sehr gut positioniert, um Chancen im Markt wahrzunehmen und die Marktposition weiter auszubauen. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Lumaland-Team, das Unternehmen weiter voranzubringen." Die Lumaland Gruppe blickt auf ein Jahr 2018 zurück, welches von massiven Umbaumaßnahmen zur langfristigen Ergebnissteigerung geprägt war. Mit dem Einstieg der Social Chain Group hat das Unternehmen die Eigenkapitalbasis signifikant gesteigert und die Basis für das weitere Wachstum gelegt. Kontakt: Jessica Kuhla | E: jk@lumaland.com | T: +49 30 120 840 110 Über Lumaland AG Die Lumaland AG ( www.lumaland.ag) ist ein E-Commerce Unternehmen, dass auf die Produktion und den Vertrieb von Produkten im Bereich Home and Living spezialisiert ist. Der Umsatz wird ausschließlich durch Eigenmarken wie RAVENSBERGER Matratzen, Lumaland, Möbelfreude, Pets & Partner und DoYourSports erzielt. Sitz der Lumaland AG ist Berlin. Die Lumaland AG beschäftigt 150 Mitarbeiter. 15.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Lumaland AG Tauentzienstr. 11 10789 Berlin Deutschland Telefon: +49 (0)30 120840112 E-Mail: office@lumaland.com Internet: www.lumaland.com ISIN: DE000A1YC996 WKN: A1YC99 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf Ende der Mitteilung DGAP News-Service 776393 15.02.2019 ISIN DE000A1YC996 AXC0083 2019-02-15/10:00